Vénusszal töltődik fel Vivien

˝A nők iskolájában˝ a Katona József Színházban osztályfőnökével, Máté Gáborral egy színpadon. Fotó: Horváth Judit

Rujder Vivien Rajkán töltötte gyermekkorát, 10 éves korában költöztek szüleivel Mosonmagyaróvárra. – Az Ujhelyi-iskolában kezdtem el kortárs táncot tanulni O. Cser Zitánál, akinek sok mindent köszönhetek, többek között ő szerettette meg velem a színpadot. Imádtam a Flesch-táncfesztiválokon táncolni, de a Kossuth-gimnáziumi vidámballagás is emlékezetes élmény volt számomra – kezdi Vivien, aki a középiskola befejeztével a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemre jelentkezett, s elsőre fel is vették. Nagynénje, Zemplenszkyné Rujder Éva segítette a felkészülésben.– Kiskoromban semmiféle szereplési vágy nem volt rám jellemző, mára munkamániás lettem és maximalista – mondja. A színésznő mára nehezen tud elszabadulni a fővárosi forgatásokról, ám amikor csak teheti, hazalátogat családjához és barátaihoz Mosonmagyaróvárra. – Utoljára karácsonykor voltam itthon, a szüleim többször meglátogatnak Budapesten, ilyenkor az előadásaimra is eljönnek. Amikor hazajövök, kihagyhatatlan, hogy kimenjek az óvári lovasiskolába a lovakhoz és „lovas szüleimhez", hozzájuk korábban Halásziba jártam lovagolni. Ilyenkor ha nem is ülök nyeregbe, elmegyek sétálni Vénusszal, vele nyolc évig együtt lovagoltam. Ez mindig feltöltődés számomra – mondja Vivien. Mint megtudtuk, a színésznő B terve az volt, hogy lovasterapeutaként dolgozzon.

A fiatal művész szerencsés pályakezdőnek mondhatja magát, hiszen több filmes és színházi szerepet is magáénak tudhat. A fővárosi Katona József Színház következő évadában négy – egy klasszikus és több kortárs – darabban is szerepel majd. Vivien kihívásként tekint a lehetőségre, hiszen egy jó hírű színház remek társulatában kell helytállnia.– Játszottam már bunkó antiszociálist, de naiv szerelmest is. Izgalmas, hogy színészként számtalan ember bőrébe bújhatok, mindig mást hoz egy-egy szerep – magyarázza Vivien.Nemrégiben a Tóth János című magyar sorozatban együtt dolgozott Mucsi Zoltánnal is. Szeptember közepétől májusig negyvenöt napot forgatott a stábbal, feszített tempóban. A színésznőt a színpadi alakítás során sokszor a mindennapok inspirálják, amikor a deszkákra vagy a kamera elé áll, a hétköznapok apró örömeiből és bánataiból is merít. Vivien elárulta, az HBO egyik sorozatában, illetve egy magyar kereskedelmi csatorna új szériájában is szerepel majd.