Teszttel szűrik ki a vastagbélrákot Jánossomorján

Dr. Mihályi Zsuzsanna háziorvos a szűrővizsgálatok fontosságára hívja fel a lakosság figyelmét.

Dr. Mihályi Zsuzsanna háziorvos elkötelezett híve a szűrővizsgálatoknak. Ebben a város anyagilag és erkölcsileg is támogatja: évi egy-másfél millió forintot fordítanak erre. A múlt héten nőgyógyászati, áprilisban pedig urológiai szűréseken vehetnek részt a jánossomorjaiak, de a későbbiekben érszűkület-, illetve csontritkulásszűrések szervezését is tervezik. Így a betegségek jelentős részét le tudják fedni az egyes vizsgálatokkal – tudtuk meg a háziorvostól.– Tapasztalataim szerint az utóbbi időben megnövekedett a vastagbéldaganatos betegek száma. Ráadásul egyre fiatalabbaknál jelentkezik a betegség: már a negyvenes korosztályt is érinti. A betegség sokáig tünet- és panaszmentes, a székletben azonban csekélyke vér jelezheti a betegség meglétét. Ez a fajta daganatos megbetegedés nagyobb eséllyel gyógyítható a tünetmentes időszakban. Amikor már a komoly panaszok jelentkeznek, nagyon előrehaladott állapotban van a daganatos betegség.A nemrégiben harmincezer forintért megvásárolt kétszáz teszt alkalmazása egyszerű és gyors. Egyaránt jelzi a nyelőcsőben, a gyomorban és a bélrendszerben található vért, így már egészen korai szakaszban felismerhetők, majd kezelhetők a betegségek.– A mosonmagyaróvári és a győri kórházban is ilyen tesztekkel végzik a székletvizsgálatot, melyet negyven év fölött évente egyszer ajánlatos alkalmazni. Minden jánossomorjai számára adott az ingyenes lehetőség. Rendelési időben bárki bejöhet egy tesztért, amit otthon elvégezhet. A visszahozott tesztet aztán a rendelőben kiértékeljük. Pozitív eredmény esetében vérvétel, röntgen, hasi CT következhet, illetve gyomortükrözés irányában lehet továbblépni – magyarázta befejezésül dr. Mihályi Zsuzsanna.