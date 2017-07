Szent István Mosonmagyaróváron - Meseautóval érkezik a nyári fesztivál

A Fesztivál utcává alakuló mosoni szakasz két színpadán egymást követik a hazai sztárvendégek: a Madách Színház Meseautó c. előadásával érkezik, itt lesz a Wellhello, Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, Bereczki Zoltán, ByeAlex és a Slepp, a Kelemen Kabátban. Az ünnepi hétvégén sokszínű gyermekprogramok, Fúvós Fesztivál, Mesterségek utcája várja a fesztiválozókat, és elkészül Szigetköz legnagyobb halászleve Buday Péter mesterszakáccsal.Nyolcadik éve ad otthont Mosonmagyaróvár Szigetköz legnagyobb ingyenes összművészeti fesztiváljának, a Nyári Fesztivál - Szent István Napoknak. Idén augusztus 18-án a programsorozat a Flesch Központban kezdődik. Az igazi szabadtéri fesztivál hangulat augusztus 19-én indul a Szent István király úton, és az idén ötéves FUTURA körül. Két színpadon és a Fesztivál utcán több mint húsz produkció, több száz fellépő szórakoztatja az érdeklődőket. 19-én, szombaton este 21 órától a Madách Színház szabadtéri előadása, a Meseautó idén is ingyenes. Hagyományainkhoz híven ülőhelyeket biztosítunk, amelyek már megvásárolhatók elővételben 1.500 forintért a Flesch Központban, illetve az előadás napján, a helyszínen.

Szűcs János, bankigazgató - Nagy Balázs

Kovács Vera - Simon Boglárka

Péterffy Tamás, autószalon tulajdonos - Simon Kornél

Kovács Sándor, Vera édesapja - Szerednyey Béla

Halmos Aladár, az irattár vezetője - Magyar Attila

Kerekes Anna, titkárnő - Dobos Judit

Sári, Vera barátnője - Trecskó Zsófia

Józsi, a sofőr - Barabás Kiss Zoltán

Pistike, Vera öccse - Draskóczy Balázs

Továbbá: Pásztor Ádám, Sári Éva, Vajai Flóra, Vecsei László, valamint a Madách Színház tánckara és zenekara.

Az első fesztiválnap igazi különlegességének története szinte mindenki számára ismerős lehet, Szűcs János bank-vezérigazgató kiábrándult könnyelmű életéből, és frissen vásárolt sportautójával szabadságra indul. Indulna. Ha nem találkozna Kovács Verával, a bank aznap felvett alkalmazottjával. Szűcs szemet vet a lányra, ezért az autót, mint nyereményt szállíttatja a lány lakására, maga pedig sofőrnek ajánlkozik. A Meseautó című legendás film alapján vadonatúj musical comedy készült a Madách Színház műhelyében. Azokat a jól ismert, híres mondatokat, mint „egy a párna, egy a részvény", vagy „a, mint Aladár, l, mint Ladár" sodró lendületű dalok kísérik, és természetesen fenn az égben az angyalok vigyáznak ránk! Szente Vajk különleges rendezői világát ezúttal is a vígjáték nagyágyúi népesítik be. A Madách Színház pedig továbbra is lelkesen tesz eleget küldetésének, hogy új magyar zenés darabokkal örvendeztesse meg a hazai közönséget. Vadnay László és Vitéz Miklós, dr. MESEAUTÓ című filmforgatókönyve alapján írta Galambos Attila és Szente Vajk, zenéjét szerezte: Bolba Tamás. Az előadásban elhangzik Harmath Imre-Márkus Alfréd MESEAUTÓ című slágere. A szereposztás is parádésnak ígérkezik: