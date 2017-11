Próbaidőszak után állandó műjégpályája is lehet Mosonmagyaróvárnak

Régi terve Mosonmagyaróvárnak egy jégpálya létesítése a városban. A korábbi években

a Magyar utcán alakítottak ki műanyag borítású pályát, ám azt mérete és minősége miatt inkább a kisebbek használták. Idén újból gondolkodtak a megoldáson, melynek alapjait már fekteti a kivitelező.



– A Flesch-központ mellett állítjuk fel a 16-szor 33 méteres szabadtéri műjégpályát, melyet december elsejétől lehet használni. Hétköznapokon délután 2 órától este 9 óráig, hétvégén pedig délelőtt 10 órától este 10 óráig. Hétköznap délelőttönként a város kedvezményt nyújt az óvodás- és iskoláscsoportoknak. A belépő óránként 500 forint lesz. A jégen majd két órát lehet tartózkodni, ugyanis kétóránként meg kell újítani a pálya jegét – tudtuk meg Iváncsics János alpolgármestertől. Hozzátette: várhatóan jövő márciusig lehet majd itt korcsolyázni, az időjárástól függően. Az idei tél egyfajta próbaidőszak, hiszen a kihasználtság függvényében tervezik a mostani bérelt pálya megvásárlását és felállítását egy állandó helyen. Erre a Flesch-központ melletti terület látszik alkalmasnak. Az sátorborítást is kapna.



A pálya ünnepélyes megnyitója december 8-án lesz, jégtáncbemutatóval. Ezzel párhuzamosan a Téli Fesztivál ugyanezen a napon nyit: a művelődési ház előtt kap helyet az adventi sétány a faházakkal, és a korcsolyapálya mellé kerül a színpad.



– Tíz éve szeretnék műjeget Mosonmagyaróváron. Ez a pálya egyébként eddig Szarvason működött – veszi át a szót Tomasits Norbert, a kivitelező cég tulajdonosa. A pálya mellett lesz a recepció- és öltözősátor, 100 pár bérelhető sportszert is biztosítanak, élezést is vállalnak.