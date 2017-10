Ötödjére választották vezetőjüknek

– Mivel két évre választottak most polgármestert maguknak a héderváriak, véleményem szerint olyan emberre van szüksége a falunak, akinek van megfelelő szakmai tapasztalata, s nem most kell beletanulnia az önkormányzati munkába – kezdte Juhász József, akit ötödik alkalommal választották vezetőjüknek a falubeliek. A polgármester elmondta, jóleső érzéssel tölti el, hogy ismét bizalmat szavaztak neki a lakosok. Az önkormányzati hivatalban zajló munkával kapcsolatban Juhász József kiemelte, fontos, hogy újra megtalálják az alkotómunkához szükséges hangnemet a községháza falai között.– Mind a testülettel, mind a hivatali dolgozókkal együttesen, közösen kell célokat kitűznünk, minden döntés Hédervár érdekét kell hogy szolgálja. Helyre kell állítani az önkormányzat eredeti funkcióját, hogy mind a hivatalos szervek, mind a lakosok felé a megfelelő kommunikáció és segítségnyújtás működjön – részletezte a településvezető.

– Nagyon jó lenne, ha létrehozhatnánk egy minibölcsődét a faluban, de a kastély ügyének rendezése is szerepel a terveim között. Azonnali tárgyalásokra van szükség a döntéshozókkal, hogy mielőbb változás történjen, és az épület újra Hédervár ékköve lehessen. Emellett szeretnék keretet biztosítani a civil szervezetek működéséhez és rendezvényeik szervezéséhez – mondta el Juhász József.Mint megtudtuk, a településvezető a rendőrség segítségével traffipaxot szeretne telepíteni a községben, de gyalog- átkelőhelyekre is szükség volna, amelyhez szükség lesz a közútkezelő együttműködésére.– Fontos a stabil pénzügyi gazdálkodás, hiszen a 2014 előtti testületek adósságmentes gazdálkodásának köszönhetően nemsokára új ravatalozó épülhet a temetőben. Jelenleg az előző elbontása zajlik, a közeljövőben pedig – egy lakossági fórumon a héderváriak által is jóváhagyott – ravatalozó épül községünkben – zárta szavait Juhász József.