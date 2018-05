Nyugodt, élhető Mosonmagyaróvárt szeretnének a városvédők

A városvédők szerint a magyaróvári belváros tehermentesítésére napirendre kell tűzni az északi elkerülő út megépítését.

Két és fél éve vette át a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület irányítását dr. Unger András. Az elmúlt időszak tevékenységéről is kérdeztük, ahogy arról is: hogyan látják a városvédők, milyen irányba halad a település.– Egy jól szervezett, lelkes tagságú civil szervezetet vettem át dr. Kocsis Sándortól két és fél éve. 191 a taglétszámunk, ami stagnál, viszont a fiatalítás fontos lenne. A helyi önkormányzat és a mi célkitűzéseink, hogy a város épített, történeti, természeti értékeit megőrizzük, egybeesnek. Viszont közben meg elválnak az útjaink. Véleményünket személyes beszélgetések, közmeghallgatások, fórumok során eljuttatjuk a városvezetéshez – kezdi beszélgetésünket a városvédők elnöke.Dr. Unger András szerint az önkormányzati képviselők felelősségére rávilágít, hogy milyen irányba halad a település. Mi épül, hová épül vagy éppen nem a városban, milyen a beépítési sűrűség egy adott területen.– Ugyan az építészeti szabályokat központosították, azonban számos, településképet befolyásoló helyi rendelet elfogadása továbbra is a képviselő-testületekre tartozik. Mosonmagyaróvár területe másfélszer akkora, mint amennyi más hasonló lélekszámú településeké. Az a reális elképzelés, hogy a településen belüli beépítettséget növelni kívánják. Ugyanis kifelé terjeszkedni luxusnak számít, hiszen költséges kiépíteni, fenntartani az infrastruktúrát. Ott, ahol viszont új beruházások indulnak, fontos odafigyelni, hogy épülnek-e rá- és elvezető utak, milyen azoknak a minősége, van-e elég parkolóhely, akár mélygarázs. A beépítési sűrűséget is kifogásolhatónak látjuk sok esetben – fejti ki a szervezetvezető. Mint mondja, elképzeléseiknek hangot adtak a városvezetésnél és reméli, ennek lesz foganatja.– Épül, szépül a város, azt látjuk, viszont az a gond, hogy túl közel épülnek egymáshoz a lakóingatlanok, nincs elegendő zöldterület és játszótér. Mi nem akarunk egy túlzsúfolt, élhetetlen városban élni – hangsúlyozza dr. Unger András.A közlekedés visszásságaira is felhívja a figyelmet az egyesület. Évről évre romlik a helyzet, hiszen egyre nő az autóforgalom.– Az óvári belvárosban a reggeli és a délutáni órákban katasztrofális a közlekedés. A körforgalmak sem jelentenek megoldást, hiszen ettől ugyanannyi kipufogógáz szennyezi a levegőt. A tehermentesítő út mellett – mely főként a teherautó-forgalomtól szabadítaná meg a várost – napirendre kell mielőbb venni az északi elkerülő út kialakítását. Ez a Duna-lakópark, a Szigetköz forgalmát vezetné el a rajkai–hegyeshalmi útra, mely által az óvári Deák teret tehermentesíteni lehetne. Örvendetes ugyanakkor, hogy a Kiserdei úti híd második pillérét a közeljövőben megépíti a város – vélekedett az elnök.Tavalyelőttől az egyesület az óvári temetőben tizenegy védett sírt gondoz a Kossuth-gimnázium tanulói segítségével. A Hősi halottak kápolnája és a Szent Anna-kápolna gondnokságát is elvállalták. Az utóbbi helyreállítását kezdeményezték rossz állapota miatt, most reményeik szerint belátható időn belül elkezdődhet a rekonstrukció.Az egyesület közel harminc kiadványát digitalizálták és ezek elérhetőek a honlapjukon. Az elmúlt egy évben számos előadásra, kirándulásokra is várták az érdeklődőket, illetve egy ipartörténeti vetélkedőt is szerveztek iskolásoknak.– Hetven, országosan védett műemléket tartanak számon Mosonmagyaróváron. Most létrejött egy szakemberekből álló csapat, mely ezek értékbecslését vállalta fel. Öt év alatt sorra vennénk ezeket az ingatlanokat és azonos szempontok szerint értékelnénk ki, történetük feltárása mellett többek között vizsgálnánk műszaki állapotukat is. Mindennek bemutatására egy kiadványt is tervezünk – zárta gondolatait dr. Unger András.Dr. Unger András: Egyesületünk eljuttatta véleményét a városvezetéshez.