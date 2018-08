Nap termeli az egyenáramot Mosonmagyaróváron

Túl vannak a próbaidőszakon, így készen áll a napelempark a nagyüzemre.

1980 darab 270 wattos napelemet telepítettünk erre a területre – mondta Szabó István, a kivitelező és működtető cég, az NRG Services Kft. ügyvezetője.– Úgynevezett talajcsavaros rendszert használtunk a kiépítéskor, amely a legkevésbé károsítja a termőtalajt. Ráadásul később, ha megszüntetnék a parkot, akkor ezt nagyon egyszerűen ki lehet szedni és könnyű rekultiválni a területet. Nyilván nem ez a cél, hanem az, ha megszűnt a hosszú távú szerződés, egy felújítás után tovább működjön a napelempark, amely energiát termel.– A napelemek egyenáramot állítanak elő, azt inverterekkel alakítjuk át váltakozó árammá. A megtermelt villamos energia pedig bekerül a transzformátorállomásokba, amelyek azt szintén átalakítva küldik tovább a középfeszültségű hálózatra. A napelempark rendelkezik mindenféle biztonságtechnikai elemmel a kerítéstől a kameráig. Az InverNeten keresztül folyamatosan látjuk a napelemek és az inverterek működését. 24 órás felügyeletet tartunk azért, ha bármi gond lenne, azonnal tudjunk reagálni és hogy minél magasabb szinten tudjuk végezni a munkánkat.A beruházás mintegy 208 millióba került, amelyet teljes egészében önerős forrásból valósított meg az önkormányzat.A jogszabályoknak megfelelően kiírták a beszerzést a kivitelezési munkálatokra és a működtetésre is – tette hozzá Szabó István. Mi megpályáztuk mindkettőt és el is nyertük. Miután megkötöttük a szerződést, minden ment a maga útján. Nem ez az első napelemparkunk sem a környéken, sem országosan, így sok tapasztalatunk van már. Szerencsére a tapasztalatokból adódóan már rögtön az építéskor kiküszöböltünk minden korábbi gyerekbetegséget. Így majdnem csak be kellett kapcsolni a szerkezetet. A napelempark mérete mindig az adott beruházástól függ, Mosonmagyaróváron is lehetne nagyobb, ám ezen a területen ezt lehetett megvalósítani. A mosonmagyaróvári napelempark augusztus elsejétől már üzemszerűen termel is. Túl vagyunk a próbaidőszakon, amely alatt egyébként nem volt semmi fennakadás. Innentől kezdve pedig már csak a napos órák számán, illetve az üzemeltetésen múlik, hogy mennyi áramot tudunk termelni.Az áramszolgáltatóval kötött jelenlegi szerződés alapján huszonöt éven keresztül veszik át az áramot a napelemparktól, amelyért pénzt kap a város.– Az áramot közvetlenül a közműhálózatra csatlakoztatjuk, így nem csak a város fog ebből hasznot húzni – mondta el a tulajdonos. – A napelempark által megtermelt energia és az abból származó jövedelem nagyban segíti majd a városi költségvetést. Ilyen szempontból ez nagyon jó befektetés. Miután megtérül, nagy könnyebbség lesz a városi kasszának.