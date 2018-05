Molotov-koktélt dobtak a megyei halőr autójára - fotók

Teljesen kiégett – Prém Árpád autója használhatatlan lett a bedobott Molotov-koktéloktól.

Az országos elnök erősebb jogi védelmet kér a halőröknek.

Karddal is támadtak rá rapsicok



2006 tavaszán Ácsnál a Duna hullámterében karddal és késekkel támadtak a lebukott orvhalászok Prém Árpádra és halőrtársára, majd elfutottak. Szerencsére senki sem sérült meg.



"Teljesen biztos vagyok benne, hogy a halőri munkámmal összefüggésbe hozható ez a bűncselekmény" – Prém Árpád egyterű Nissanja ma is a háza előtt áll teljesen kiégve. Április közepén egyik vasárnapra virradó éjjel arra ébredt: a lakásból a kutyája ki akar törni az ablakon keresztül, miközben megszólalt a kocsija tűzjelzője. Az autó teljesen kiégett, benne a halőri eszközökkel, ruhákkal. Körülbelül hat és fél millió forint a károm."Azonnal kirohantam és oltani kezdtem mindennel, ami a kezem ügyébe került. A kerítésen belül álló tiszafára is átterjedt a tűz, kis híján a ház is kigyulladt. A helyi önkéntes, majd a hivatásos tűzoltók is megérkeztek, majd a rendőrök. Az autó teljesen kiégett, benne a halőri eszközökkel, ruhákkal. Körülbelül hat és fél millió forint a károm. Az volt a szerencse, hogy az egyik bedobott Molotov-koktél nem robbant be és a házra végül nem terjedt át a tűz – akkor ennél is nagyobb lehetett volna a baj" - mondta Prém Árpád. Egyértelmű számára, hogy szervezett csapat lehet a háttérben. "Nem tudom, hogy a jogszabályok mit hoznak ki, ám szerintem ez terrorcselekmény volt" – mondta."Megdöbbentett, elfogadhatatlan, ami történt" – mondta Nagy István, a térség országgyűlési képviselője, leendő földművelésügyi miniszter, aki Prém Árpádnak halőri munkájáért 2014-ben adott át miniszteri elismerő oklevelet. "Szigorú vizsgálatot sürgetek az ügyben, hisz fontos, hogy meg tudjuk védeni azokat, akik a törvényességre vigyáznak, az állami értékeket őrzik. Szigorú fellépéssel elejét kell venni az ilyen akcióknak."A Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) részéről kérdésünkre válaszolva dr. Szűcs Lajos elnök elmondta, kiállnak a halőr és családja mellett, s minden rendelkezésre álló eszközzel támogatják, hogy mielőbb kiderüljön, kik az elkövetők. "Ez az eddig példa nélkül álló atrocitás jól bizonyítja, hogy az állami tulajdonban álló vizek halállományának védelmét is ellátó halőrök munkája milyen érdekeket veszélyeztet és mindez milyen indulatokat vált, válthat ki. Hivatásuk, az állami halvagyon védelme egyértelműen közfeladat, egyben rendészeti tevékenység, így a Mohosz a soron következő jogalkotási időszakban is támogatja, hogy hivatalos személyként még erősebb jogi védelmet és további eszköztámogatásokat kapjanak a feladatot ellátó hivatásos halőrök, akiknek száma már meghaladja az 500 főt. Mivel a vizek, vízpartok rendezett állapotának biztosítása közérdek, így várható az állomány további személyi fejlesztése is."Nem terrorcselekmény, nem is közveszélyokozás: az ügy kapcsán a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság kérdésünkre annyit közölt: "Rongálás bűntette miatt indítottunk nyomozást ismeretlen tettes ellen. A nyomozásról – annak érdekeire hivatkozva – bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni."