Közösséget kovácsolt az Aranypor folyóirat

Hittem abban tíz éve, hogy van létjogosultsága egy térségi irodalmi lapnak – hangsúlyozza Szekeres Mária.

Egy évtizedes jubileumát ünnepli szombaton délután 3 órakor a Fehér Ló Közösségi Házban az Aranypor című térségi irodalmi periodika, országos szerzőtalálkozóval egybekötve. A rendezvényen közreműködik Gergely Anna, Kurucz Róbert, Schvedl Katalin, Szőcs Beáta, Vitéz Vilmos versmondóként és Keresztény Gyula énekkel. Itt mutatják be az ünnepi számot, benne a szerzőket ismertető melléklettel.– A környéken élő alkotók tíz éve a „Merített örökség" című térségi antológiában mutatkoztak be. Ekkor merült fel az ötlet, mi lenne, ha indítanánk egy irodalmi lapot. Többen tartottak tőle, hogy nem fog ez menni. Én mégis kiálltam amellett, hogy érdemes lenne belevágnunk – mesél az indulásról Szekeres Mária, az Aranypor főszerkesztője.

A tizedik éve kiadott periodika azóta évről évre jelentkezik háromszor: húsvét táján, augusztus 20. körül és karácsony környékén.– Lapszámonként mintegy negyven szerző művét közöljük. Sokat változott a kiadvány indulása óta. Egyre szélesebb a kör, ahonnan merítünk. A szerkesztők kapcsolatai révén már nemcsak a környékünkről, hanem Felvidéktől Erdélyig, Németországtól az Egyesült Államokig kapunk írásokat. Ezáltal egyébként a mi munkáink is eljutnak oda. Éppen ezért ma az Aranypor közösségteremtő, kapcsolatépítő funkciót is betölt, amellett, hogy bemutatkozási lehetőséget nyújt a szerzőknek. Ugyanakkor érték közvető és -befogadó is egyben – magyarázza a főszerkesztő, akinek munkáját szerkesztőként Burda Zsuzsa, Szőcs Beáta és Mészely József segítik, míg felelős kiadóként Nagy Sándor.Több rovatot találunk a lapban, minden korosztály számára megfelelő írásokkal. A verseken kívül novellák, visszaemlékezések, családtörténetek, néprajzi jellegű írások közül válogathatunk. Alkalmanként Aranypor-felolvasóesteket is szerveznek, ahol a távolabbról érkező szerzőket is vendégül látják.