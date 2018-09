Hegyeshalom - Az egészségház mellett a sportcsarnok is szépült

Szőke László Mészáros Tiborral, a sport- és szabadidőközpont vezetőjével tekinti meg a sportcsarnokban elvégzett munkákat.

1905-ben építették a ma a védőnői szolgálatnak, a fogorvosi és háziorvosi rendelőnek otthont adó ingatlant, amely korábban csendőrlaktanyaként is működött. A külső arculatát megőrizve újították fel a nyáron. A munkálatokhoz korabeli fotó is rendelkezésükre állt. A huszonnégymillió forintos munka során a nyílászárócserék mellett a belső tér is megszépült a padlózat, a világítás korszerűsítésével együtt Szőke László polgármester tájékoztatása szerint.– Egyetlen tervünkre sikerült pályázati forrást kapnunk, a sportcsarnok burkolatának felújítására – tette hozzá a faluvezető. „A Belügyminisztérium pályázatán 16 millió forintot kaptunk erre a célra. Persze, ha már nekiálltunk a korszerűsítésnek, olyan munkákat is elvégeztünk, mint a festés, a csövek cseréje és falba süllyesztése, valamint különböző védőeszközöket is felszereltünk. Ugyanakkor további új világítótesteket is felhelyeztünk. Önerőből a vizesblokkokat is átalakítottuk. Fő célunk volt, hogy a küzdőtér és a hozzá kapcsolódó terek újuljanak meg." A nyolcvanas években épült sportcsarnok korábban egyébként külső felújításon esett át, napelemeket is felszereltek. Korszerűsítésével lépésről lépésre haladnak, hiszen a nagyobb léptékű előrelépéshez nagyobb pályázati támogatásra lett volna szükségük. A sportcsarnokot egyébként a héten már birtokba vehették a helyi iskola diákjai.Nemrég kezdték meg a temető kerítésének cseréjét 4,8 millió forintból. Először a Damjanich utca felőli szakasz készült el, az itt található hátsó bejáratot áthelyezték. A további szakasz felújítása a hónap közepén indul. Közben a világítás korszerűsítését is megtervezték. A jelenlegi néhány lámpát 15 új LED-es világítótestre cserélik. Mindez a jövő év elején várható.