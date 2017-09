Fűzfakápolna és szolárhajó az Ökoparkban Dunaszigeten

Fűzfa Zoltánnal az oregánóágyás mellett hallgattuk a rovarok zsongását.

A dunaszigeti Ökopark idén kialakított gyógynövénykertjében már betakarították a citromfüvet. Számtalan lepke- és méhfaj zsongja körül az ágyásokat, melyekben többek között bors- és fodormentát, orbáncfüvet és kakukkfüvet találunk. A kertek létrehozásában, illetve azok gyomlálásában a mosonmagyaróvári Naposház és az Éltes-iskola tanulói segédkeztek. A park látogatói megismerkedhetnek az egyes gyógynövényekkel és azok hatásaival.Fűzfa Zoltán, a Pisztráng Kör Egyesület elnöke elmondta: tavasszal fűzfakápolnát építenek a parkban, amely egyfajta élő természeti szentélyként működhet majd. Tarthatnak itt természeti miséket, de a szentélybe bárki elvonulhat, aki meditatív, csendes pihenésre vágyik a természet közelségében.

Egy magyar–szlovák, határon átívelő pályázat keretein belül az egyesületnek a közeljövőben lehetősége nyílik egy szolárhajó beszerzésére is. A villanymotoros hajóval csoportokat tudnak majd vízre vinni, így gyerkőcök és idősek számára is kényelmes eszközzel tudják bemutatni a sokszínű ágrendszert. Egy mozgó „akvalabort" alakítanak ki egy kisbuszban, így a gyerekek a folyópartokon mint egy kültéri osztályteremben ismerhetik meg a hazai vizek élővilágát. Egy új, az erdőt bemutató interaktív vándorkiállítást is terveznek a tájközpontba.– Különböző műhelyfoglalkozásokat indítunk majd sérült emberek számára, akikkel rovarhotelt, madárhotelt készítünk, ezáltal aktív kikapcsolódást biztosítunk nekik, ahol jobban megismerkedhetnek a természettel – részletezte Fűzfa Zoltán. Szeptemberben önkéntesnapot szerveznek, ahova továbbra is várják a jelentkezőket.– Egy természetvédelmi projekt keretein belül száraz és félszáraz gyephelyreállítást végzünk, ugyanis az ökopark egy része intenzíven művelt terület volt. Ezt bevetettük ugyan különböző fűfajtákkal, azonban többféle gyom is sarjadt a területen, ezeket távolítjuk majd el az önkéntesnapon. Emellett olyan növényeket is hozunk a természetből, amelyek nagyon jól fogják érezni magukat – mesélte a Pisztráng Kör elnöke. Mint megtudtuk, idén tizenkettedik alkalommal rendezik meg nemzetközi táj- evező versenyüket, ahova hazai, valamint osztrák és szlovák családokat is várnak.