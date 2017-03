Egészségház után bölcsőde is épül Dunakilitin

Zsigmond-Mészáros Mónika is örül, hogy felújítják az orvosi rendelőt.

„Örülök, hogy felújítják az orvosi rendelőt" – mondta el lapunknak a kislányával, Zsigmond Jázminnal doktorhoz igyekvő fiatal anyuka, Zsigmond-Mészáros Mónika. Hasonlóan vélekedik Kálmán Lászlóné is. A nyugdíjas pedagógus szerint okos lépés, hogy egy helyre kerül a rendelő és a védőnői szolgálat. Azt is üdvözli, hogy bölcsőde is lesz Dunakilitin, melyre szintén nagy szükség mutatkozik.Dunakiliti önkormányzata ugyanis azt tervezi, hogy felújítja és bővíti az orvosi rendelőt.– A háziorvosi rendelő a hatvanas években épült, a körülmények huszadik századiak, ezért felújítás mellett átalakításra is szorul. Nincs benne dolgozói öltöző, mosdó, nem akadálymentes. A 75 millió forintos beruházásra Feketeerdővel közösen pályáztunk, melynek eredményét várjuk – tudtuk meg Kovács Andorné polgármestertől.Bár egyelőre nem tudni, kapnak-e támogatást az idei legnagyobb fejlesztésükhöz, a kiviteli terveket már megrendelte a falu. Építési engedélyük is van. Abban bíznak, idén megkezdődhet az új szárny megépítése (emeletén egy szolgálati lakással). Ha ez elkészül, a háziorvos ideiglenesen az új részben fogadná a pácienseket, amíg a meglévő rendelőt jövőre felújítják. Az így elkészült egészségházba költözne át a védőnő.

Pénzek

Dunakiliti idén 693 millió forintból gazdálkodik. 61 millió forintot fordítanak a Kiserdei Óvodára. Ide fektetőágyakat vásárolnak, udvari játékot cserélnek és az ovifocipálya fölé ponyvát szereznek be. A vidékfejlesztési program keretében tervezik a 23 éves faluház nyílászárócseréjét és fűtéskorszerűsítését, de parkolót is kialakítanának a Villa közben, ahol parkosítanának, bútorokat helyeznének ki.

Kovács Andorné és Lapincs Józsefné óvodavezető az ovisokkal a cserére váró játék környezetében. A háttérben lévő erdősáv fáit kivágták, hamarosan 4400 csemetét ültetnek el a helyükre.

A védőnői szolgálatnak jelenleg egyébként a közeli ingatlan ad otthont, amit 1942-ben emeltek. Ennek a felszabaduló ingatlannak is lenne funkciója. Ide álmodta meg a képviselő-testület a leendő bölcsődét.

Lakosok

A 3 év alatti apróságok száma eléri a hatvanat. A lakosságszám-bővülést egyébként nemcsak a születendő gyermekek növelik, hanem az is, hogy sokan választják lakóhelyükként Dunakilitit. Míg 2015-ben 1837-en, tavaly már 1917-en rendelkeztek helyi lakcímmel. Egyébként 38 telek kialakítását is elkezdte az önkormányzat a Kis-Duna utca folytatásában, melyre 20 millió forintot terveztek.

– Már tavaly felmerült egy ovi-bölcsi csoport létrehozása. Ma már önálló bölcsődében, hosszú távra gondolkodunk Feketeerdővel közösen, két csoportszobával. Ezért új helyet jelöltünk ki. A mostani védőnői szolgálat épülete azért is megfelelő erre a célra, mert közel található az óvodához, így azt egy konyháról és közös parkolóval lehet majd működtetni – fogalmazott a településvezető.