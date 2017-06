Búcsúkor matyó hímzést öltenek a szoborra

Frauhammer Józsefné és Schmucker Teréz a kegyszobor előtt mutatja a Szűz Mária jellegzetes kék-fehér színeivel hímzett oltárterítőt.

Az országban több helyütt, Osli és Csatka mellett Máriakálnokon is találhatunk öltöztethető Szűz Mária-szobrot. A búcsújáró helyen egy évben kétszer tartanak búcsút. Az alkalmakra más ruhákba öltöztetik a Mária-szobrot és a kis Jézust.A Sarlós Boldogasszony-kápolna – számos kegyhelyhez hasonlóan – egy forrásra épült. A hagyomány szerint a szent kút első buzgó tisztelője és gondozója egy máriakálnoki halász volt, aki a hársfából faragott Mária-szobrot a Duna hullámaiból kifogta és számára a forrás közelében egy kis kápolnát, magának pedig egy remetelakot épített. Ettől kezdve évszázadokon keresztül remeték gondozták a kegyhelyet. 1873-ban tűzvész pusztított a kápolnában, de csodás módon a kezében a kis Jézust tartó Mária-szobor sértetlen maradt a tűzben.A hívek és Zalka János győri püspök adományából újjáépített kápolnát 1874-ben szentelték fel. Ekkor a kegyszobor is megújult: a szobrokat megkoronázták, Mária jobb kezébe ezüst kormánypálcát tettek, s ruhába öltöztették.

Különleges vendégkönyv



A zarándokhely másik különlegessége egy 1947-ben nyitott vendégkönyv, ami 1950-re meg is telt a hívek bejegyzéseivel. A világháború után sokan fogságba esett férjük, gyermekük épségéért, vagy éppen gyógyulásukért fohászkodtak Szűz Máriához. A vendégkönyvet a Rákosi-rendszerben elrejtették, senki nem tudta, hova tűnt, a rendszerváltás után azonban újra előkerült.

A szobornak ma összesen tizenkét rend ruhája van. A kollekcióban akadnak nagyon értékes darabok is, például két rend mezőkövesdi matyó hímzéssel díszített viselet. A szobrot évente négy-öt alkalommal öltöztetik át. Húsvétkor egy halászi család által készíttetett, „úrihímzés"-sel ellátott fehér ruhát öltenek rá.A hagyomány szerint a szent kút első buzgó tisztelője és gondozója egy máriakálnoki halász volt, akia hársfából faragott Mária-szobrot a Duna hullámaiból kifogta.– A nyári búcsú idején az egyik matyó hímzéssel díszített viseletbe, az őszi búcsúra világoskék ruhába öltöztetjük a kegyszobrot. Télen pedig a kevésbé értékes darabok kerülnek elő – tudtuk meg a máriakálnoki lelkipásztori segítőtől, Frauhammer Józsefnétől, aki úgy látja, a településen fellendülőben van a gyalogos zarándokturizmus. – „Szezonon" kívül, januárban és februárban is érkeztek zarándokok a kegykápolnánkhoz. Soltvadkertről, Budapestről és Sopronból is fogadtunk már idén vendégeket – mondta Frauhammer Józsefné. A kápolnához érkező zarándokokat harangszóval fogadják.