Biciklisre támadt az argentin dog Rajkán

Olvasónk számolt be arról, hogy múlt hét szerdán a késő délutáni órákban kutyatámadás történt Rajkán. Egy argentin dog fajtájú kutya az udvarról kiszökve rátámadt egy helyi lakosra, aki a Kiss János utcában kerékpározott. A férfi épp munkába tartott, amikor a kiszabadult eb nekiesett a lábának, majd a kerékpárját maga elé húzva sikerült véget vetnie a támadásnak. Lapunk információi szerint a szomszédság a sérült segítségére sietett. A helyiek értesítették a rendőrséget és a mentőket, akik hamar a helyszínre érkeztek. A férfit a mosonmagyaróvári kórházba szállították, ahol több napig megfigyelés alatt tartották. A rendőrség tájékoztatása szerint a biciklis könnyű sérüléseket szenvedett, az ügyben a járőrök szabálysértési feljelentést tettek a kutya gazdájával szemben.



Olvasó-tudósítónk szerint nem ez az első eset Rajkán, többen is jelezték már, hogy a kutya megtámadta őket, az eb gazdáját is értesítették, de azóta sem történt érdemi változás. A falu lakossága továbbra is aggódik, főleg, mivel a kutya otthonától nem messze található egy játszótér is.