Arany ékszereket loptak el a mosonmagyaróvári zálogházból a tolvajok - elmenekültek a tettesek - fotók

A történtek ellenére kedden már kinyit a zálogház. A vállalkozásnak van biztosítása.

Elsősorban arany ékszereket vittek el, ezzel jelentős kárt okozva, abból a mosonmagyaróvári zálogházból, melyet két férfi fosztott ki hétfőn. Az eladó nem sérült meg. A tettesek elmenekültek.Hétfőn kora délután hangos csörömpölésre lettek figyelmesek az egyik Régi vámház téri szépségszalon munkatársai a szemközti zálogház felől. Azonnal értesítették a rendőrséget.– Szerencsére nem bántották a kolléganőmet, aki az eset idején az üzletben tartózkodott. Két, 25–30-as éveiben járó férfi jött be, és vitt el mindent, amit értek. Maszkot nem viseltek – mondta el Balázs Attila, a zálogház tulajdonosa.– A rablók a zálogházi részhez nem nyúltak, csak az ékszereket tartalmazó üvegvitrineket törték be. Főként az aranyat szedték össze néhány röpke perc alatt és gyalog távoztak a helyszínről – összegzi a történéseket Balázs Attila, a zálogház tulajdonosa. Mint mondja, aki ilyen üzletbe vág, annak sajnos fel kell készülnie az ilyen esetekre.– Már korábban is gondolkodtam, hogyan lehet biztonságosabbá tenni az üzletet. A zsilipkaput eddig elvetettem, mert az elijesztheti a vásárlókat. A kirakatban is csak az árukészlet egy töredékét tartottuk. De most már mindenképpen kidolgozunk valamilyen önvédelmi megoldást. Az elkövetők megtalálásában sokat segíthet viszont, hogy működött az üzletben a kamera. Az élet megy tovább – mondta a tulajdonos.Érdeklődésünkre hozzátette: mivel hétfőn délután a helyszínelés még nem zárult le, nem tudni, mekkora a pontos kár. Ám bizonyára jelentős, hiszen az arany ékszereket vitték el. A vállalkozásnak van biztosítása. Balázs Attila több zálogházat is működtet, de eddig nem történt ilyen lopás. Ezt az üzletét, ahol az eset történt, szeptember elején nyitotta meg. Ahogy a tulajdonos, úgy a közeli szépségszalon munkatársai is elképesztőnek tartják, hogy fényes nappal, a város egyik legforgalmasabb buszmegállója mellett történt a gaztett.A zálogház üzemeltetője szerint az is különös, hogy ugyan a történtekkor várakoztak ott utasok, mégsem tudott senki pontos személyleírást adni az elkövetőkről. A rendőrség a Kisalföld kérdésére kifejtette: az elsődleges megállapítások szerint lopás történt és nem rablás. Megerősítették, hogy a bűncselekmény során személyi sérülés nem történt. A két férfi a lopott értékekkel elmenekült.A mosonmagyaróvári rendőrök azonnal megkezdték a helyszínelést és az elkövetők felkutatását. Bővebb tájékoztatást a nyomozás érdekeire hivatkozva nem kaptunk.