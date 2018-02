A legapróbb városlakókat köszöntötték Jánossomorján

Harminc kisbaba szülei fogadták el a város meghívását és szimbolikus ajándékát. Fotó: JTV

Nemrégiben a város önkormányzata és a védőnői szolgálat közös rendezvényén ünnepelték a legfiatalabb városlakókat. 2017 második felében tizenhárom kislányt és huszonegy kisfiút hozott a gólya a Hanság-szélre. Az ünnepségre harminc kisbaba érkezett szüleivel, őket címeres babacsomaggal ajándékozták meg a művelődési házban.

A jánossomorjai szülők nagyon örültek a kezdeményezésnek. A városban tavaly óta évente kétszer, nyáron és télen köszöntik a legifjabbakat, ezzel is erősítve a szülők és gyermekeik város iránti kötődését és identitástudatát.A város több döntésével is a fiatalságot kívánja támogatni. Az önkormányzat a bárányhimlő elleni védőoltások finanszírozásával segíti a családokat. Ősz elején már kialakítanak 48 új építési telket Jánossomorján, ezek jelentős részéhez kedvezményesen juthatnak majd hozzá a helyi fiatalok, a támogatás formáit tavaszra dolgozza ki a város.A játszóterek felújítása folytatódik idén, valamint ifjúsági referens is segíti a fiatalokat. Egy, a helyi fiatalságot segítő ösztöndíjprogramon is dolgozik az önkormányzat, közel 5 millió forintos kerettel.