A bíróságon zárul a darnózseli házépítés

Deák Katalin szerint az egyik kémény felesleges, a vegyes tüzelésű kazánrendszert nem építették ki a házban. Pakucs György szerint ennek biztonsági okai voltak. Fotók: Béres Márton

"Három gyerekemmel Mosonmagyaróvárról költöztünk Darnózselire. A házépítésre CSOK-támogatást nyertünk. Igaz, a 60 napos hitelbírálat nekünk közel fél évig tartott. A csúszásért a bank később kártérítést fizetett" - mondta a nehéz kezdetről az édesanya. "Megkerestem azt az építési vállalkozót, aki 12 éve felhúzta a mosonmagyaróvári otthonunkat. Ő ajánlott egy tervrajzos, jó áron kínált telket Darnózselin. Bár mi kétemeletes házat szerettünk volna, a telekvásárlással együtt elfogadtuk az itteni kész terveket. Ezzel nem volt gond, hamar megbarátkoztunk vele, hogy egyemeletes házunk lesz négy szobával, garázzsal 160 négyzetméteren" - folytatta Deák Katalin.A két fél 23,1 millió forintos kivitelezési árban egyezett meg. "Utólag mindig okosabb az ember, de már sajnálom, hogy engedtem az építési vállalkozónak minden anyag beszerzését. Építkezés közben azt láttam, hogy nagy a nyomás az iparosokon, cserélődnek az emberek. Az összes belső munkával két hét alatt végeztek. 2016 augusztusában ki kellett költöznünk a mosonmagyaróvári otthonunkból. A vállalkozó ekkor azt ajánlotta, hogy fizeti az albérletet, ameddig kész nem lesz az otthonunk. 2016 év végén foglalhattuk el a házunkat" - közölte Deák Katalin.

Deák Katalin a körülbelül másfél méter belmagasságú padlástérben.

"A több apró hiba mellett három neuralgikus pont van, ami mellett nem vagyok hajlandó elmenni. A gázfűtés mellett kértem, hogy vegyes tüzelésű kazánrendszert is építsenek ki. Ami megvalósult belőle, az a kémény. Van jelenleg egy kihasználatlan kéményünk úgy, hogy a kazánrendszert ha szeretném, akkor sem tudnám hozzáépíttetni. Nincs ugyanis elég hely ehhez. A második hiba a padlás rendkívül alacsony belmagassága. Itt arról volt szó, hogy lesz fent a gyerekeknek játszóházuk. Ehhez képest annyira alacsony a belmagasság, hogy képtelenség kiegyenesedve járni, csak görnyedve lehet mozogni. Az egész tetőt ki kellene emelni a javításhoz" - mondta Deák Katalin, miközben megmutatta kameránknak a körülbelül másfél méter magas padlást.

A kémény, ami mellé nem került vegyes tüzelésű kazán.

"A tavaszi polgári peres eljárás során szintén vitatott tétel lesz a bejáró út, amit vékony murva réteg egyengetésével alakítottak ki. Az utolsó 1 millió forintot már nem fizettem, az ügyvédem szerint az ezt megelőző 4 milliót sem kellett volna. A bíróságon tételes elszámolást kérünk majd számlákkal együtt" - hallottuk Deák Katalintól. "Mi történt az e-naplóval?" - kérdeztük. "Azt mondta az építési vállalkozó, hogy ezt hagyjuk rá, majd intézi" - hangzott a válasz. Ez is tanulság. A kötelező e-naplót töltheti az építési vállalkozó, de nem mindegy, hogy a műszaki ellenőr mihez adja a nevét. Vagyis célszerűbb, ha a műszaki ellenőrt maga az építtető bízza meg.

"Sajnálom, hogy Katalinékkal bíróságig jut az ügyünk. Tiszta lelkiismerettel állok majd az igazságszolgáltatás elé, számlákkal, e-naplóval tudom bizonyítani az elvégzett munkát. A pert egyébként én kezdeményeztem. A mai építőipari díjakat figyelembe véve jutányos áron vállaltuk a házépítést. A 23,1 millió Ft-ban benne van az 5 millió Ft értékű telek is. (Deák Katalin szerint a telek 3,6 millió Ft-ba került. Igaz, az elmúlt két évben folyamatosan emelkedtek a telekárak Mosonmagyaróvár közelében.) Ha a bíróságon kedvező ítélet születik számomra és megkapom a munkadíj utolsó 1 millióját, akkor leszek a darnózseli házzal nullszaldón. Hangsúlyozom, nem akartam keresni egy háromgyerekes családanyán. Ameddig nem készült el az otthonuk, fél millió forint értékben fizettem az albérletüket" - közölte Pakucs György.Az építési vállalkozó kérdésünkre a fűtési rendszerről elmondta: "az épületgépész utasítására nem helyeztük be a vegyes tüzelésű kazánt. Ez a rendszer gázfűtéssel együtt biztonsági kockázatot jelent. Egyrészt a családok részéről is az átlagosnál nagyobb figyelmet követel fűtéskor, másrészt a rendszer kiépítéséhez több biztonsági szelep szükséges. Ezek valóban nem fértek bele a 23,1 millió forintos keretbe, de ezt elmondtam Katalinnak és más, minőségi plusz elemekkel igyekeztünk kárpótolni". Elsőfokú döntés a Mosonmagyaróvári Járásbíróságon fog születni.