A betegellátás komfortját is javítja az állagmegóvás

A külső homlokzat részleges felújítását végzik el a szakemberek.

Sikeresen pályázott és összesen 32 millió forintot kapott a mosonmagyaróvári Karolina Kórház az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) központi keretéből. A pénzzel azokat a felújításokat támogatják, amelyek javítják a betegellátás komfortját, illetve az épületek állagmegóvását.Amint azt dr. Bertalan István főigazgatótól megtudtuk: az elnyert pénzből egyrészt az A épület részleges külső homlokzati felújítását végzik el. A 2003-ban átadott szárnyon a külső szigetelés rögzítőhálója már több helyen elszakadt. Félő volt, hogy a szél további károkat okoz, így halaszthatatlan feladatot jelentett a felújítás. Ez a munka el is kezdődött a napokban.A pénzből már elvégezték az A épület három osztályának belső felújítását, valamint megújulnak a szülészet-nőgyógyászat, újszülött-, sebészeti és traumatológiai osztályok is. A főigazgató hozzátette: egyre nagyobb gondot okoz az egészségügyi intézményekben is a legionella baktérium megjelenése a vízvezetékrendszerekben. Különösen azokon a helyeken, ahol nem tudnak megfelelő hőmérsékletet biztosítani. Ennek megoldására a melegvíz-csövek utólagos szigetelését is elvégzik.A támogatásnak köszönhetően a családbarát újszülöttosztály megvalósításáért átalakítják az osztály étkező- és fogadóhelyiségét. Ezt követően véglegesen megszűnik a korábbi üvegablakos bababemutatás.Dr. Bertalan István kiemelte: a működési bevételi lehetőségek korlátja miatt az egészségügyi intézményekben az amortizáció folyamatosan gondot jelent. Az ilyen jellegű pályázati támogatásokkal azonban – jó gazdaként foglalkozva az épületekkel – jelentős állagmegóvást és felújítást végezhetnek el.