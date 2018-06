Vádat emeltek Sara Netanjahu ellen csalásért

Az ügyészség vádat emelt Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök felesége, Sara Netanjahu ellen csalásért, mert nagy értékben vendéglőkből rendelt ételt, noha szakács is dolgozott a miniszterelnöki rezidencián - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet csütörtökön.



A szabályozás értelmében csak ha nincs szakács, akkor lehet a költségvetés terhére kívülről ételt rendelni, de a vádirat szerint Ezra Szaidoff, aki a miniszterelnöki hivatalban a kormányfői rezidenciáért felelt, és a rezidenciát a gyakorlatban vezető Sara Netanjahu a helyben is alkalmazott szakács ellenére drága vendéglőkből, ismert séfektől is rendszeresen ételt rendelt, és ezért törvény elé állítják őket.



A rendőrség szerint háromszázötvenezer sékel, vagyis közel huszonnyolc millió forint értékben követték el a csalást, amikor a hivatalos elszámolásokban takarítónőként jelölték meg a szakácsnőt, hogy ezzel lehetővé tegyék állandó alkalmazása mellett az ínyenc fogásokat is.



Aviháj Mandelblit államügyész a rendőrségi nyomozás befejezése után kilenc hónappal nyújtotta be a vádiratot Sara Netanjahu ellen, amelyben csalás és hivatali helyzettel visszaélés minősített esete szerepel, és azt kérte, hogy különleges, három fős bírói testület bírálja ez az ügyet a "közvélemény érzékenysége" és a vádlott "közszereplése" miatt.



Ezra Szaidoff ellen is csalás és hivatali visszaélés a vád, és őt okirat hamisítással is vádolják a valódi helyzetet elfedő "lepapírozás" miatt. A vádirat benyújtása előtt meghallgatták őket, de az ügyészség elutasította védekezésüket.



Sara Netanjahu az őt védő ügyvédek szerint nem tudta, hogy kihágást követ el, és szerintük mivel nem választották meg közhivatalra, nem is követhetett el visszaélést hivatali helyzetével.



A nyomozás 2010 és 2013 között tárta fel a szakács csalárd alkalmazását, és azt is, hogy mivel csak egy bizonyos összeghatárig lehetett fizetni egy megrendelt étel adagért, a drágább rendeléseknél hamisan, többnek írták be a meghívottak számát, és így papíron olcsóbbnak tűntek a fogások.



Az Izraelben "rezidencia ügy" néven emlegetett nyomozás 2015-ben a számvevőségnek a miniszterelnök lakóhelyéről készített jelentésével kezdődött, majd később saját büntetlenségének megígérése után egy kirúgott egykori gondnok is elmondta észrevételeit a rendőrségen.



Az ügyészség a tudomására jutott információk nyomán előbb vizsgálatot, majd nyomozást rendelt el, és a rendőrség szolgáltatta bizonyítékok, és a gyanúsítottak kihallgatása után benyújtotta a vádiratot.