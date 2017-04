Újabb kísérleti atomrobbantásra készül Észak-Korea

Észak-Korea befejezte az előkészületeket egy újabb, immár a hatodik kísérleti atomrobbantáshoz - jelentette a KBS dél-koreai televízió és az Észak-Koreával foglalkozó 38 North hírportál pénteken.



"Az Észak-Hamphjong régió területén fekvő Punggje-rinél készült műholdas felvételeken látszik, hogy folytatódnak a munkálatok az északi alagút kijáratánál, valamint fokozott tevékenység látszik az adminisztratív épületben lévő parancsnoki pont térségében is" - jelentette a televízió, amely szerint a kísérleti atomrobbantás legvalószínűbb időpontja április 15., az államalapító Kim Ir Szen születésének 105. évfordulója.



Jelenleg a Koreai-félszigethez közeledik a Carl Vinson repülőgép-hordozó vezette amerikai hadihajóraj. Dél-Koreában attól tartanak, hogy Phenjan újabb provokációira válaszul az Egyesült Államok csapást mér Észak-Koreára, ami teljes körű háborút váltana ki a térségben - írta a TASZSZ orosz állami hírügynökség.



Abe Sindzó japán kormányfő szerint nem kizárt, hogy Észak-Korea szaringázzal töltött rakétákat képes bevetni. A kormányfő erről a japán törvényhozás felsőházának külügyi bizottságában beszélt - jelentette az NHK állami televízió. Abe hangoztatta: az észak-koreai rakétaveszély új szintre lépett.



"A Japán és az Egyesült Államok közötti szoros együttműködést folytatva, Dél-Koreával kibővülve háromoldalú alapon, valamint Kínával, Oroszországgal és más érdekelt államokkal közösen határozottan követeljük, hogy Phenjan tartózkodjon a provokációktól, haladéktalanul és maradéktalanul tartsa be az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait, és mondjon le atom- és rakétaprogramjáról" - jelentette ki a japán kormányfő.



Az észak-koreai állami média az Egyesült Államok elleni atomcsapással fenyegetett kedden, ha - mint fogalmazott - egyetlen jelét is látja az amerikai agressziónak.



"Erős forradalmi hadseregünk árgus szemmel figyeli az ellenség minden mozdulatát, nukleáris erőnk pedig az amerikai megszálló támaszpontok ellen irányul nem csupán Dél-Koreában és a csendes-óceáni hadműveleti térségben, hanem az Egyesült Államok területén is" - írta a Rodong Szinmun című észak-koreai pártlap.