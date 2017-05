Több ezer gyermeket ér szexuális támadás az amerikai iskolákban

Több ezer iskolást, sőt óvodást ér szexuális támadás, főleg kortársaik részéről az Amerikai Egyesült Államok iskoláiban - tárta fel az AP amerikai hírügynökség hétfői jelentésében a rendőrségi bejelentéseket összesítő rendszer adatai alapján.



A legtöbb támadás abból áll, hogy a gyermeket akarata ellenére fogdossák, de az esetek húsz százalékában nemi erőszak történik.



Az adatok alapján az AP azt állapította meg, hogy a támadások 10 éves kor körül ugrásszerűen megszaporodnak, de az esetek mintegy 5 százalékában az áldozat nem több 5-6 évesnél, és a támadó szinte mindig az áldozattal egy korú. A tízévesnél fiatalabbaknál még az áldozatok 41 százaléka fiú, a tizenéveseknél már túlnyomó többségében lányokat éri több támadás, ebben a korcsoportban csak minden tízedik áldozat fiú.



"Az iskolák számára az a kérdés, hogy hogyan lehet mindezt megakadályozni, mit kell tenni, hogyan lehet segíteni az áldozatoknak" - mondta el Fatima Goss Graves, a Nemzeti Nőjogi Központ vezetője. Ez a szervezet nyerte meg azt a pert 1999-ben az amerikai legfelsőbb bíróságon, melyben a bírák kimondták: az iskolák felelőssége, hogy foglalkozzanak a diákok közötti szexuális támadásokkal.



Az AP megjegyzi, hogy az elemzett statisztika csak a bejelentések mintegy harmadát tartalmazza, a legnagyobb városok adatait például egyáltalán nem, valamint, hogy a szexuális bűncselekmények többségét az áldozatok nem is jelentik.



Az AP ki is emel bizonyos támadásokat és azok következményeit.



A pennsylvaniai Allentown egyik iskolájában egy ötödikes zaklatott több elsőst. Az eset miatt több jogi eljárás is indult, és a bíróság el is marasztalta az iskolát, amiért nem tett eleget, vagy néha semmit a támadások megakadályozására. Nem zárult le még viszont az az ügy, melyben egy ötéves kisfiú sírva mondta el az édesanyjának, hogy nem akar többé barátkozni az egyik csoporttársával. Az édesanyjának nem merte elmondani, mi történt vele, de a testvérének azt mesélte el, hogy óvodás társa orális szexre kényszerítette.



A nyugat-virginiai Peterstownban egy hatéves kisfiút kényszerített orális szexre egy iskolabuszban egy 16 éves fiú. A támadót később elítélték.



A kaliforniai San Diego egyik óvodájában egy ötéves akarta orális szexre kényszeríteni csoporttársát a mosdóban. A szülők szóltak az igazgatónak, aki azt állította, hogy jelentette az esetet a hatóságoknak, ám amikor később kérdőre vonták, úgy tett, mintha nem tudná, hogy a szülők miről beszélnek. Az ügy peren kívüli megállapodással zárult.



Az oregoni Newport egyik iskolájában öt szülő is arra lett figyelmes, hogy elsős gyermeküknek viselkedési zavarai lettek. Azt hitték, két iskola összevonása viselte meg őket, de kiderült, hogy egy másik diák fogdossa őket, és mutogatja magát, és fenyegetőzött, hogy ne mondják el senkinek a történteket. Az iskola házon belül akarta megoldani az ügyet, de a szülők végül a rendőrséghez fordultak, és a pedagógusok és az igazgató is beismerte, hogy elmulasztották jelenteni a történteket. Végül kártérítést fizettek a családoknak. Az ügy vége az lett, hogy három áldozat soha nem tért vissza az iskolába. Az őket bántalmazó fiút nem távolították el az iskolából.