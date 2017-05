Terroristákhoz, maffiózókhoz kerültek a szlovák fegyverek

Több mint 100 orosz gépfegyvert, mesterlövészpuskát és -pisztolyt foglalt le a TEK Brad Pitt World War Z című zombis filmjének forgatásán

Tízezer kiselejtezett, hatástalanított szlovák fegyver került az európai feketepiacra, a fegyvereket élesítve adták el maffiózóknak, illetve terroristáknak, akik ezeket használták is, például Párizsban - írta Magyar Idők csütörtöki számában.Az unió országaiban ötéves összehangolt operatív nyomozás zárult le a könnyedén élessé alakítható színházi kellékfegyverekkel összefüggésben - értesült a lap. Az eljárások 2011 végén, a Brad Pitt-film forgatási kellékfegyvereinek magyarországi lefoglalásának hírére kezdődtek, akkor a Terrorelhárítási Központ (TEK) a ferihegyi repülőtér tranzitraktárában foglalt le fegyvereket.

A lap szerint az okok a fegyverhatástalanítás országonkénti eltérő szabályaiban keresendők. Az Európai Unió több országában megengedik, hogy csak egyetlen elemét módosítsák a fegyvernek: ilyen változtatás például, hogy a fegyver csövét egy fémdugóval látják el, és így használják aztán egyebek mellett színpadi kellékként, ám ezeket a fegyvereket egyetlen mozdulattal élessé lehet alakítani.A TEK akciójára a szlovák, a lengyel, a svéd, valamint az olasz hatóságok is felfigyeltek, az operatív felderítést követően pedig - mások mellett - a Magyarországon lefoglalt fegyvereket egykor útjára indító közép-európai fegyvermesterek is célkeresztbe kerültek.Ennek köszönhetően Szlovákia is szigorított a korábban túlzottan megengedő, "kellékfegyverekre" vonatkozó jogszabályain.A szlovák sajtóra hivatkozva a lap egyebek mellett közli azt is, hogy a lengyel és a svéd rendőrök február közepén két olyan csempészbandát fogtak el, amelyek legalább 1800 hatástalanított, majd visszaalakított fegyvert dobtak piacra 300 százalékos haszonnal.A Szlovákiában még a törvényszigorítás előtt kiselejtezett és egy fázisban hatástalanított fegyvereket hamis iratokkal felvásárolták, színházi kellékként Lengyelországba, illetve Svédországba szállították.