Szkripal-ügy - Moszkva továbbra is kész együttműködni Londonnal a merénylet felderítésében

Moszkva továbbra is kész együttműködni Londonnal a merénylet felderítésében



Oroszország továbbra is kész együttműködni Nagy-Britanniával a Szergej Szkripal volt kettős ügynök ellen Angliában elkövetett vegyi támadás felderítésében, ám London ezt elutasítja - jelentette ki Marija Zaharova az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtöki moszkvai sajtótájékoztatóján.



Közölte, hogy Oroszország még mindig dolgozik a brit retorziókra adandó válaszintézkedéseken. Mint mondta, a döntés a nagyon közeli jövőben meg fog születni.



Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a RIA Novosztyi hírügynökség szerint bejelentette, hogy Moszkva brit diplomatákat fog kiutasítani.



"Hamarosan" - válaszolta arra a kérdésre, hogy ez mikor fog bekövetkezni.



Theresa May brit kormányfő szerdán jelentette be egyebek között 23 orosz diplomata kiutasítását, a magas szintű kétoldalú diplomáciai érintkezés felfüggesztését, valamint az oroszországi labdarúgó-világbajnokságnak a brit királyi család és a kormány tagjai általi bojkottálását amiatt, hogy Nagy-Britanniában megmérgezték Szergej Szkripal volt kettős ügynököt és lányát, ami mögött a brit miniszterelnök szerint "nagy valószínűséggel" Oroszország áll.



Zaharova "őrültségnek" nevezte az állítást, miszerint Oroszországnak köze lenne az incidenshez és hangsúlyozta, hogy London oroszellenes kampányt folytat. Fenntartásainak adott hangot amiatt, hogy más országok anélkül fejezték ki a szolidaritásukat Nagy-Britanniának, hogy az ügyre vonatkozó információk birtokában lennének. Állítása szerint a merénylettel kapcsolatos "igazságot" elrejtették.



A szóvivő elmondta, hogy a londoni orosz nagykövetség négy jegyzékben is felajánlotta Moszkva együttműködését a brit külügyminisztériumnak, ám az elvetette a kezdeményezést. Mint mondta, a brit kormány továbbra sem oszt meg semmilyen, a Szkripal-ügyre vonatkozó információt, amit a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetben (OPCW) való tagságából kifolyólag egyébként kötelessége lenne megtenni.



Alekszandr Novak orosz energiaügyi miniszter közölte: úgy értesült, hogy Nagy-Britannia a Szkripal-ügy miatt fontolóra vette az orosz gázimport csökkentését. Novak szerint egy ilyen lépés "politikai indíttatású" lenne.



Margarita Szimonyan, a RT orosz állami televízió főszerkesztője Moszkvában az AP hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette: May kormányfő lesz a felelős azért, ha a brit média tudósítóit a Szkripal-ügy kapcsán kiutasítják Oroszországból.(Zaharova korábban jelezte, hogy ha Nagy-Britanniából kitiltják majd az RT-t, Moszkva ugyanígy tesz majd a brit tömegtájékoztatási eszközökkel.)



Szimonyan furcsának nevezte, ha Oroszország olyan "vakmerő és ostoba" lett volna, hogy megmérgezze Szkripalt, "tudva, hogy ezzel mekkora felháborodást fog kiváltani".







Kreml: Putyin személyesen dönt a Nagy-Britanniával szembeni ellenlépésekről



Személyesen Vlagyimir Putyin dönti majd el, hogy Oroszország milyen válaszlépéseket hozzon meg Nagy-Britanniával szemben a Szkripal-ügy miatt - jelentette ki csütörtökön Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön Moszkvában.



"A végleges döntést természetesen az Oroszországi Föderáció elnöke fogja meghozni. Nem kétséges, hogy azt a változatot fogja kiválasztani, amely a legjobban megfelel az Oroszországi Föderáció érdekeinek" - mondta, hozzátéve, hogy az ellenlépések nem váratnak sokáig magukra.



Szergej Lavrov külügyminiszter egy moszkvai fórumon bejelentette, hogy az orosz válasz "nagyon hamarosan" várható. Hozzátette, hogy ezt Moszkva legelőször Londonnal fogja ismertetni. Bejelentése ellentmondani látszik a RIA Novosztyi hírügynökség egy korábbi közlésével, amely szerint az orosz diplomácia vezetője brit diplomaták kiutasítását helyezte kilátásba.



Peszkov szerint Oroszország mind a kétoldalú diplomáciai kapcsolatok, mind a merénylet és annak eltervelői felderítésének szempontjából "abszolút felelőtlennek" tartja Nagy-Britanniának a Szkripal-ügyben képviselt álláspontját. Úgy vélekedet, hogy az egyúttal a nemzetközi jogot is sérti.



Mint mondta, Moszkvát aggasztja a kialakult helyzet, amellyel kapcsolatban álláspontját "türelmesen és következetesen" fogja ismertetni a nemzetközi közvéleménnyel. Megismételt, hogy Oroszországnak nincs köze az incidenshez.



Lavrov kifejezte reményét, hogy március 4-én az angliai Salisburyben a lányával együtt megmérgezett Szergej Szkripal kettős ügynök felépül majd, és felfedi majd, hogy mi az igazság a mérgezés körül. Úgy vélekedett, hogy a merényletkísérlet hátterében az oroszországi labdarúgó világbajnokság megnehezítésének szándéka húzódhatott meg.



Az orosz diplomácia vezetője szerint egyébként a Nyugat arra reagál fájdalmasan, hogy Oroszország a diktátumot és az ultimátumot elutasító, egyenrangú partnerként tért vissza a nemzetközi színtérre. Ezt nehezményezte és leszögezte, hogy Moszkva nem a konfrontációt, hanem a kölcsönös tisztelet, valamint az érdekegyensúly és az általánosan elfogadott megközelítések keresésén alapuló együttműködés lehetőségét keresi.



"Annak, ami most történik az a kvintesszenciája, hogy az Egyesült Államok és nyugati szövetségesei nem kívánnak beletörődni abba, hogy dominanciájuk 500 éves időszaka a vége felé közeledik" - hangoztatta.



Meglátása szerint hosszú lesz az átmenet "a sokpólusú, demokratikus és igazságos új világrendbe", és a mostani folyamat fájdalmas azok számára, akik sok száz éve megszokták a az uralmat, és azt, hogy "ők rendeljék a nótát".



Kifejezte meggyőződését, hogy Oroszország és a BRICS-csoport többi tagországa - Brazília, India, Kína és Dél-Afrika - senkinek sem hagyja befolyásolni külpolitikáját.



"Ami imperialista 'barátainkat' illeti, akik igyekeznek minden eszközzel meggátolni a gazdasági együttműködést a BRICS keretei között, nos nem ez a tevékenységük egyetlen iránya. Elvileg abban érdekeltek, hogy minden olyan egyesülést szétverjenek, amelyben nem ők rendelik a nótát" - hangoztatta az orosz külügyminiszter.







Johnson: "nem sok kétség fűződik Oroszország felelősségéhez"



A brit külügyminiszter szerint "nagyon kevés kétség fűződik ahhoz", hogy a délnyugat-angliai Salisbury városában orosz fejlesztésű idegméreggel elkövetett múlt heti gyilkossági kísérletért Oroszországot terheli a felelősség.



Boris Johnson a BBC televíziónak nyilatkozva csütörtökön kijelentette: az eddigi nemzetközi reakciókból megítélhetően nem sokan kétlik, hogy az elkövetők szándékoltan a Novicsok nevű, katonai célokra is használható minőségű idegméreg-hatóanyagot használták Szergej Szkripal, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese, a brit külső hírszerzés (MI6) volt ügynöke és lánya, Julija Szkripal ellen.



Johnson szerint Szkripalt Moszkvában dezertőrnek tartják, és a mérgezéses támadás "az orosz államra jellemző" büntetőcselekedet, amelyet az egész világon "undorral" fogadtak.



Szkripalt és lányát válságos állapotban kezelik Salisbury városában.



Arra a kérdésre, hogy milyen közvetlen bizonyítékok támasztják alá Oroszország felelősségét, a brit külügyminiszter azt mondta: Szkripalt "az orosz állam már korábban kinézte magának bosszúállás és megtorlás célpontjaként", és Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrégiben személyesen és nyilvánosan jelentette ki, hogy "az ilyen emberek megérdemlik, hogy a torkukon akadjon a júdáspénz".



Hozzátette: az is bizonyítja Moszkva felelősségét, hogy a felhasznált idegméreg-hatóanyagot csak Oroszországban fejlesztették ki.



Johnson kijelentette: számára az orosz fél "önelégült, gúnyos reakciója" is "alapvetően Oroszország bűnösségére vall".



A brit külügyminiszter szerint London mintát szolgáltat a gyilkossági kísérlethez használt idegméreg hatóanyagából a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnek (OPCW).



Theresa May brit miniszterelnök előző nap a londoni alsóházban bejelentette, hogy a mérgezéses gyilkossági kísérletre válaszul a brit kormány kiutasít 23 olyan orosz diplomatát, akikről megállapította, hogy hírszerzési tevékenységet folytatnak Nagy-Britanniában, és felfüggeszt minden tervezett magas szintű kétoldalú diplomáciai érintkezést Oroszországgal.



Arra a kérdésre, hogy London e bejelentés után milyen szinten tart majd kapcsolatot Moszkvával, Boris Johnson a csütörtöki BBC-interjúban azt mondta: a kapcsolattartás "egy időre sokkal nehezebbé válik", és "nem valószínű", hogy Szergej Lavrov orosz külügyminisztert a közeljövőben fogadnák Londonban, de ez nem jelenti azt, hogy Nagy-Britanniának teljes mértékben fel kellene számolnia Oroszországhoz fűződő kapcsolatait.



A brit külügyminiszter szerint "a hidegháború legsötétebb napjaiban is" fontos volt a párbeszéd fenntartása.



Előző napi alsóházi bejelentésében Theresa May is azt mondta, hogy jóllehet a brit ellenintézkedéseknek robusztusnak kell lenniük, tükrözniük kell azonban azt is, hogy Nagy-Britannia liberális demokráciaként hisz a jogállamiságban, és nem szolgálná a brit nemzeti érdekeket a párbeszéd teljes megszakítása Oroszországgal.



A brit kormányfő hozzátette: sok törvénytisztelő orosz állampolgár él Nagy-Britanniában, és őket a brit kormány továbbra is szívesen látja.



Csütörtöki BBC-nyilatkozatában Boris Johnson a hírszerzőként azonosított 23 orosz diplomata kiutasításáról azt mondta: London ezzel a lépéssel "évtizedekre leépítette" Oroszország nagy-britanniai hírszerzési kapacitását.



Arra a kérdésre, hogy a brit kormány milyen orosz válaszlépésekre számít, Johnson azt mondta, hogy a reakció az orosz félre tartozik. A brit intézkedések "arányosak a Salisbury utcáin történtekkel", és London véleménye szerint az ügynek ez a része ezzel le is zárható - fogalmazott a brit külügyminiszter.







Washington támogatja London döntését az orosz diplomaták kiutasításáról



Washington támogatja London döntését az orosz diplomaták kiutasításáról - jelentette be szerda esti közleményében a Fehér Ház.



A közlemény leszögezi, hogy az Egyesült Államok osztja a brit kormány álláspontját, miszerint Oroszország a felelős az Egyesült Királyságban élő volt orosz kettős ügynök, Szergej Szkripal és a lánya ellen idegméreggel elkövetett támadásért, és ezért támogatja a 23 orosz diplomata kiutasítását brit földről.



A Sarah Huckabee Sanders szóvivő által aláírt kommüniké hangsúlyozta azt is: a támadás "illeszkedik ahhoz a magatartáshoz, amellyel Oroszország semmibe veszi a törvények szabályozta nemzetközi rendet, világszerte aláássa országok szuverenitását és biztonságát, valamint megpróbálja rombolni és lejáratni a nyugati demokratikus intézményrendszert és folyamatokat".



Szerdán délután az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet a brit állásponttal egyetértve már kifejtette, hogy a merényletkísérletért Oroszországot tartják felelősnek.



"Az oroszok mostanában arra panaszkodtak, hogy túl sokat kritizáljuk őket - mondta Haley, hozzátéve: ha az orosz kormány felhagyna azzal, hogy ellenségeit vegyi fegyverekkel ölje meg, ha nem támogatná tovább szíriai szövetségesét a szíriai gyermekeket gyilkoló vegyi fegyverek alkalmazásában, valamint ha Oroszország együttműködne a Vegyifegyver-tilalmi Szervezettel és minden információt átadna a most használt idegméregről, akkor abbahagynánk."