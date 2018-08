Szerbiában azt fontolgatják, hogy újra bevezetik a sorkatonai szolgálatot

Szerbia megvizsgálja annak lehetőségét, hogy 2020-tól vagy 2021-től három vagy hat hónapos sorkatonai szolgálatot vezessen be - mondta Aleksandar Vucic szerb államfő kedden a Belgrádhoz közeli Batajnica légi bázison, miután átadta a szerb légierőnek az első két MiG-29-es repülőgépeket.



Szerbia hat orosz vadászgépet kapott Oroszországtól. A MiG-29-es gépeket Belgrád ajándékba kapta Moszkvától, és csak a körülbelül 185 millió eurót (57,4 milliárd forint) kitevő felújítási munkálatokat kellett kifizetnie.



Vucic a sorkatonai szolgálattal kapcsolatban kiemelte: egyelőre nem mondhat semmi biztosat, minden a pénzügyi lehetőségektől függ majd. Mindazonáltal hozzátette: azok, akik szolgálni fognak, előnyt élveznek majd a munkafelvételeknél a köztulajdonú vállalatokban. Szerbia 2011-ben döntött a sorkötelezettség eltörléséről.



Kiemelte, hogy Szerbia nagy katonai parádét szervez az első világháborúban aratott győzelem századik évfordulóján. A megbékélés napján, november 11-én a Szerbia Palota felett már nyolc MiG-29-es repülhet el - tette hozzá az államfő.



Reményének adott hangot, hogy az ünnepségen Vlagyimir Putyin orosz államfő is részt vesz majd. Az orosz elnök mellett további magas rangú meghívottakat is várnak.



A katonai parádén először a szerb hadsereg száz tankot is felvonultat, amely megmutatja az ország valódi katonai erejét, valamint harminc orosz T-72-es tank és BRDM-2-es felderítő harcjármű is részt vesz a felvonulásban - mondta Vucic.



Szerbia hét Mi-35 és Mi-17 típusú helikoptert is vásárolt Fehéroroszországtól, amelyeknek egy éven belül kellene megérkeznie. Belgrád továbbá kilenc (Airbus Helicopters) H145M katonai helikoptert beszerzését is tervezi, hogy tovább fejlessze hadseregét.



A szerb hadseregnek jelenleg négy használatban lévő MiG-29-ese van, és a várakozások szerint az orosz gépek mellett hamarosan további nyolc, felújításra szoruló MiG-29-es érkezik Fehéroroszországból. Miután ezeket is korszerűsítik, Szerbiának 18 ilyen vadászgépe lesz.



A szerb hadsereg felszerelését a mai napig az egykori Jugoszláv Néphadsereg (JNA) fegyverzete teszi ki, amely a szovjet fegyvereken alapul.