Soros titkos tárgyalásáról írnak a spanyol lapok

fotó: MTI

Migránsokat mentettek ki a spanyol parti őrök a Földközi-tengerből. Egy csónakon ötvenhárman utaztak, de az elmúlt három napban több száz afrikai illegális bevándorlót vettek a fedélzetre, és vittek spanyol kikötőbe. - írja a hirado.hu A migránsokkal teli hajók egyre gyakrabban mennek Spanyolország felé, amióta az olasz kormány rendkívüli módon megszigorította az NGO-hajókkal szembeni elvárásokat. Nemrég az új olasz belügyminiszter megtiltotta az összes migránsokat szállító, civil szervezetek üzemeltetésében lévő hajóknak azt, hogy az olasz kikötőbe menjenek.Két hajó ügye fel is kavarta az indulatokat az unió déli államaiban. Az Aquarius sok száz migránssal a fedélzetén napokig a tengeren vesztegelt, mert sem Olaszország, sem Málta, sem Franciaország nem engedte kikötni. Végül az új baloldali spanyol miniszterelnök, Pedro Sanchez döntött úgy, hogy kiköthet az Aquarius a spanyolországi Valenciában. Azóta pedig egy újabb NGO-hajó, az Open Arms Proactiva is – számos elutasítás után – Madridtól engedélyt kapott, hogy Barcelonában kössön ki.Gyors híre ment a világan a spanyol kormányfő migránsbarát lépésének. A spanyol miniszterelnök titokban találkozott a világ legnagyobb spekulánsával, Soros Györggyel – írta a spanyol okdiario elnevezésű oldal . A portál úgy tudja, múlt héten, szerdán volt a találkozó, amely nem szerepelt Pedro Sanche hivatalos napirendjében. A La Gaceta című spanyol lap pedig azt írja , a kormányfő másfél órát beszélgetett a magyar mágnással, akinek nagy befolyása van Brüsszelben, és aki migrációpárti kampányokat és a tömeges bevándorlást támogató NGO-kat finanszíroz szerte a világban. A La Gaceta úgy tudja, a súlyos költségvetési gondokkal küzdő Spanyolország miniszterelnökét két pénzügyi tanácsadó kíséretében kereste fel Soros György.Nem csak a milliárdos támogatja az új baloldali spanyol kormányt. Az Európai Bizottság hétfőn jelentette be, hogy huszonhat és fél millió euró, azaz mintegy nyolc és fél milliárd forint gyorssegélyt utal Madridnak, a megnövekedett migrációs nyomás okozta növekvő kiadásokhoz.A Lifeline nevű NGO-hajó kapitányának bíróság előtt kellett megjelennie. Eleinte ezt a hajót sem engedték kikötni, végül a vallettai kormány beengedte, de előre jelezte, hogy el fogja kobozni a hajót, és eljárást indít a kapitány ellen.A Lifeline az ügyészek szerint több ponton is megsértette a hajózási szabályokat, líbiai vizeken vett fel migránsokat, és kikapcsolta a helyzetmeghatározóját is. A kapitány ügyvédje cáfolja a vádakat.