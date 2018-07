Rendőrségi rohamsisakban garázdálkodott a francia elnök egyik embere

Vádat emeltek vasárnap a francia elnöki hivatal egyik biztonsági embere, Alexandre Benalla ellen, aki májusban egy diáktüntetésen rendőrségi rohamsisakot viselve bántalmazott egy férfit - tájékoztatott vasárnap este a párizsi ügyészség, amely szerint további négy ember ellen is vádat emeltek az esettel összefüggésben.



Alexandre Benalla május elsején egy diáktüntetésen rendőrségi rohamsisakot viselve bántalmazott egy férfit, és durván bánt két nővel, egyiküket a földre teperte. Tettlegességgel és a hatósági eljárásba való beavatkozással, rendőrségi megkülönböztető jelvények és videofelvételek jogosulatlan használatával, illetve szolgálati titkok kiszolgáltatásával vádolják.



Emmanuel Macron vasárnap este Benallával kapcsolatban leszögezte, hogy volt alkalmazottjának tettei "elfogadhatatlanok", s egyúttal fogadkozott: "nem is volt, és nem is lesz büntetlenség" az elnöki hivatal volt biztonsági emberének ügyében.



Benallán kívül vádat emeltek Macron pártjának egyik biztonsági embere, Vincent Crase nyugalmazott csendőr ellen, aki szintén az incidens helyszínén volt. Őt ugyancsak erőszakcselekmények elkövetésével, a hatósági eljárásba való beavatkozással, továbbá illetéktelen fegyvertartással vádolják.



Három, állásából azóta felfüggesztett rendőr ellen is vádat emeltek. Az ügyészség azt rója a terhükre, hogy ellopták és átadták Benallának az incidens helyszínén készített rendőrségi felvételeket. Benalla saját védelmében próbálta őket felhasználni, amikor az elnöki hivatalban foglalkoztak az üggyel. A rendőrségi felvétel átadása szolgálati titok kiszolgáltatásának számít, és súlyos törvénysértésnek minősül.