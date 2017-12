Rakéta csapódott be az izraeli Szderótban

Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint a rakétát a Gázai övezetből indították. A városban megszólaltak a légvédelmi szirénák. A keletkezett robbanásban autók rongálódtak meg. Pénteken ez már a harmadik rakéta volt, amelyet palesztin területről lőttek ki. A nap folyamán egy rakétát a Vaskupola nevű rakétavédelmi rendszer semmisített meg. Ez alkalommal sem sérült meg senki. A hadsereg később beszámolt arról, hogy palesztin területről egy további rakétával vették célba az zsidó állam déli területét. Megsokasodtak a rakétatámadások azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán közölte, az Egyesült Államok Izraelben lévő nagykövetségét Tel-Avivból áthelyezik Jeruzsálembe, amelyet Izrael fővárosaként ismer el.



Az izraeli légierő a Hamász gázai célpontjaira mért légicsapásokat válaszul



Izraeli harci gépek légicsapásokat mértek szombatra virradóra a Gázai övezetben a Hamász radikális palesztin szervezet létesítményeire, miután előző este az onnan kilőtt rakéták csapódtak be a zsidó állam területén. Izraeli tájékoztatás szerint péntek este több rakétát lőttek ki a Gázai övezetből az ország déli részére, egyet közülük megsemmisített a Vaskupola nevű légvédelmi rendszer, de egy rakéta Szderót városában csapódott be. Senkinek sem esett baja, de károk keletkeztek néhány gépkocsiban. Szombatra virradóra az izraeli védelmi minisztérium arról tájékoztatott, hogy válaszul a rakétatámadásokra harci gépei négy célpontot - két fegyvergyártó üzemet, egy fegyverraktárt és egy katonai bázist - semmisítettek meg a Gázai övezetben, mindegyikre több csapást mérve.



A védelmi tárca közleményében arra figyelmeztetett, hogy a lakott területek elleni rakétatámadások durva agressziónak minősülnek, és a Hamászt terheli a felelősség a polgári lakosság életét veszélyeztető rakéta-, illetve mindenfajta más támadásért, amely a Gázai övezetből indul. Az izraeli légierő pénteken is légicsapásokat mért a Hamász egyik kiképző táborára és lőszerraktárára, válaszul az onnan indított rakétatámadásokra. Palesztin források szerint 25 ember, köztük hat gyerek megsebesült. A gázai rakétatámadások azóta sokasodtak meg, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette: az Egyesült Államok Jeruzsálemet elismeri Izrael fővárosának, és oda helyezi át Tel-Avivból nagykövetségét.