Nyugdíj két országból? Szuper tanácsok ingázóknak!

A határ menti külföldi partnerintézetek közreműködésével nemzetközi nyugdíjtanácsadó napokat rendez a Magyar Államkincstár ügyfeleinek, akik Németországban, Ausztriában, Romániában, Szlovákiában és Szerbiában is rendelkeznek biztosítási jogviszonnyal. Német–magyar viszonylatban először 2006 tavaszán volt ilyen rendezvény Magyarországon és Németországban. Ausztriai társszerveivel 2007 óta, a romániaiakkal 2008-tól rendez közös nyugdíjtanácsadó napokat az államkincstár. Szlovákiai és szerbiai partnereivel 2013-ban rendezett először hasonló programot.



A nemzetközi szakmai együttműködés rendezvényei kettős célkitűzést teljesítenek. Egyrészt az ügyfeleknek arra nyújtanak lehetőséget, hogy a mindkét esetben érintett ország nyugdíjszakembereivel konzultálhassanak. Másrészt módot adnak a különböző országok nyugdíjszakértői közötti tapasztalatcserére, közvetlen kapcsolatteremtésre.



Az ügyfelek legnagyobb része a két, esetükben érintett ország vonatkozásában a nyugdíjjogosultság eltérő feltételeiről, az uniós igényérvényesítés eljárási szabályairól érdeklődik. Az eddigiekben szinte minden esetben igény mutatkozott a magyar ellátások általános, az egyes ellátástípusokra is kiterjedő, az ellátások kiszámításának módját is tartalmazó részletes tájékoztatásra. Ugyanakkor a már folyósított ellátással kapcsolatos kérdések megválaszolása, a nyugdíj folyósítása melletti munkavégzés szabályainak ismertetése is többnyire fontos volt a résztvevőknek. A szakemberek közötti hasznos tapasztalatcsere keretében pedig sikerült egy-egy kérdésben a két ország jogszabályi és eljárási különbségeiről az ismereteiket bővíteni. Egymás munkavégzésének körülményeit jobban megismerték, ami az ügyintézést jelentősen megkönnyíti.



A biztosítottak igénylik a személyes tanácsadást, már a fiatalabb korosztályok tagjai is érdeklődnek a jogszabályi változások iránt, tudni akarják az egyes eljárások lefolytatásának részleteit. A magyar és a külföldi kollégák együttes jelenléte, a konkrét ügyek megbeszélése pedig jelentős mértékben elősegíti a két ország intézményei közötti jobb, hatékonyabb együttműködést.



A szervezők a legutóbbi rendezvényeiket azoknak ajánlották, akik Ausztriában és Magyarországon is dolgoztak, vállalkozóként, egyéb jogcímen szereztek, szereznek osztrák és magyar nyugdíjjogosultságot. A szeptemberi győr, soproni tanácsadó napok keretében az érdeklődők személyre szóló tájékoztatást kaphattak a nyugdíjjogosultságról, a nyugdíjba vonulás feltételeiről, az ügyintézési teendőkről, kérésre a folyamatban lévő nyugdíjügyről is ingyenesen.