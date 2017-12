Németországban szigorítanának a menedékkérők korának meghatározásán

Szerdán a Rajna-vidék-Pfalz tartományi Kandelben leszúrt egy 15 éves lányt egy hivatalosan 15 éves afgán menedékkérő. A német nyilvánosság több tényezője, köztük a Bild című újság - az ország legnagyobb példányszámú napilapja - és a Bundestag harmadik ereje, a CDU/CSU pártszövetségtől jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) megkérdőjelezte, hogy az időközben emberölés gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezett menedékkérő valóban fiatalkorú.



A feltételezett elkövető és az áldozat korábban párkapcsolatban volt. A német lány december elején szakított az afgán menedékkérővel, aki azóta zaklatta őt. A lány szülei ezért feljelentették a menedékkérőt.

Továbbra is "túl sok menekült" próbálja becsapni a hatóságokat, fiatalkorúnak vallva magát, holott már felnőtt - nyilatkozott hét végi sajtójelentések szerint Joachim Herrmannn bajor belügyminiszter, a Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa.A CSU szerint szigorú szabályokat kell bevezetni az életkor orvostudományi módszerekkel végzendő megállapítására valamennyi menedékkérő esetében, akik "nem egyértelműen gyermekek" - mondta Joachim Herrmann.A fiatalkorú menedékkérőkMindez "nagyon jó ok arra, hogy sok más európai uniós tagállam után Németországban is kötelezővé tegyük az életkor meghatározását az állítólagosan fiatalkorú menedékkérők esetében" - tette hozzá Stephan Mayer, a CSU és az Angela Merkel kancellár vezette testvérpárt, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) közös szövetségi parlamenti (Bundestag-) frakciójának belbiztonsági kérdésekkel foglalkozó vezető szakpolitikusa.A tartományoknak és a szövetségi kormánynak egységes szabványokat kell kidolgozniuk az életkor meghatározására irányuló eljárásban - mondta a szociáldemokrata Bundestag-frakció belbiztonsági ügyekben illetékes vezetője, Burkhard Lischka, hangsúlyozva: nem megfelelő, hogy minden egyes gyámügyi hivatal önállóan dönthet arról, milyen módszert alkalmaz az életkor meghatározására.Szigorítást sürget a többi között a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) is, amely szerint a német törvényeket megsértő fiatalkorú menedékkérőket következetesen el kell távolítani az országból. Az SPD-től balra álló Die Linke (Baloldal) viszont elutasítja az életkor meghatározásának kötelező tételét a fiatal menedékkérők esetében. A párt szakpolitikusai arra hivatkoznak, hogy nincs megbízható tudományos eljárás az emberek életkorának pontos meghatározására.