Nem reagált Phenjan, ezért Szöul újra tárgyalásokra hívta

A védelmi minisztérium ismételten felszólítja Északot, hogy mihamarabb adjon igenlő választ az ajánlatunkra

- áll a szöuli tárca közleményében.Hasonlóképpen a dél-koreai országegyesítési minisztérium is felszólította pénteken Phenjant, hogy fogadja el a tárgyalási javaslatot.Dél-Korea hétfőn javasolt katonai tárgyalásokat Észak-Koreának, hogy enyhíteni lehessen a köztük lévő feszültséget, és azt is felvetette, hogy folytassák a családegyesítésnek szentelt, megszakadt konzultációkat. Szöul a pénteket és Panmindzson határtelepülést javasolta a találkozóra. A szöuli vöröskereszt ugyanott, augusztus elsején találkozna Észak-Korea képviselőivel a családegyesítés ügyében.Észak-Korea mindeddig hivatalosan nem reagált a szöuli javaslatra, de a phenjani rezsim szócsövének számító Rodong Szinmun című lap csütörtöki kommentárjában nonszensznek nevezte azt, hogy Dél-Korea javítani akarja a kétoldalú kapcsolatokat, miközben folytatja konfrontációs politikáját Észak-Korea ellen és nem adja fel az Egyesült Államoktól való függőségét. A pártlap felszólította Dél-Koreát, hogy változtasson ezen. A lap szerint Szöulnak véget kell vetnie a konfrontációnak és az ellenségeskedésnek, mert ez az előfeltétele a két ország megbékélésének.Szöul kezdeményezése a két témában azt jelzi, hogy az új elnök, Mun Dzse In igyekszik javítani a kapcsolatokat, annak ellenére, hogy Észak-Korea interkontinentális ballisztikus rakétát próbált ki nemrégiben.Phenjan 2016 februárjában szakított meg mindenfajta kapcsolattartás Szöullal, miután az - válaszul Észak-Korea kísérleti atomrobbantására és rakétakísérletére - felfüggesztette a közösen üzemeltetett keszongi ipari park működését.