Nem engedik külföldre Malajzia korrupcióval gyanúsított volt miniszterelnökét

A 92 éves Mahathir Mohamed vezette ellenzéki tömörülés győzött a választásokon. Rögtön kijelentette, hogy az új kabinet a jogállamiság helyreállítására fog törekedni, de nem készül megtorlásra a korrupciós botrányba keveredett Razakkal szemben, noha hozzáfűzte: eljárást indítanak azok ellen, akikről kiderül, hogy törvényt sértettek. Szombaton, csupán percekkel azután, hogy Razak a Facebookon felfedte: családjával külföldre utazik pihenni, a hatóságok hivatalosan bejelentették, hogy a volt kormányfő nem hagyhatja el az országot. Egyes jelentések szerint az új kormány felújítja a nyomozást abban a korrupciós ügyben, amelyben ő is érintett. Razak a bevándorlási hatóságok bejelentésére reagálva azt írta a Twitteren, hogy tiszteletben tartja a tiltást.



A volt kormányfő nem sokkal később sajtótájékoztatón bejelentette, hogy lemond pártjának, a Malájok Egyesült Nemzeti Szervezete (UMNO) vezetéséről, valamint a Nemzeti Front nevű pártkoalíció vezetéséről is, mert teljes felelősséget vállal a választási vereségért. A The Wall Street Journal amerikai napilap és a Sarawak Report londoni székhelyű oknyomozó portál 2015-ben tárta fel, hogy a Najib Razak kormányfőként 2,67 milliárd ringgitnek (jelenlegi árfolyamon csaknem 180 milliárd forintnak) megfelelő összeget irányított át a teljes mértékben a kormány ellenőrzése alatt álló 1Malaysia Development Berhad (1MDB) stratégiai fejlesztési alaptól saját bankszámláira. Mind Najib, mind az 1MDB tagadta, hogy bűncselekmény történt. A malajziai ügyészség vizsgálata 2016 januárjában felmentette a miniszterelnököt e vádak alól.



Az AP hírügynökség szerint az ügy nagy hangsúlyt kapott az ellenzéki kampányban, amelynek lényege az volt, hogy "megvédik Malajziát a korrupt elittől". Sajtótájékoztatót tartott szombaton Mahathir Mohamed megválasztott miniszterelnök is, és közölte: az ő utasítására nem engedték meg Najib Razaknak, hogy elhagyja az országot, valamint leváltotta a főügyészt, mert elutasította a vádemelést a volt kormányfő ellen korrupció miatt. Utasítást adott arra is, hogy az ügyészség oldja fel az 1MDB-ügyről szóló bűnügyi akták titkosságát - mondta.