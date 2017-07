Megszégyenítő hangüzenetet rendeltek hozzá az adósok mobiltelefonszámához Kelet-Kínában

Az Ön által hívott előfizető a Kuanjün megyei bíróság feketelistájára került, amiért nem rendezte adósságait. Kérjük nyomatékosan javasolja a személynek, hogy teljesítse jogi kötelességeit. Kuanjün megye népbírósága hálás a segítségéért. Köszönjük!

- hangzik el az automatikusan lejátszott üzenetben.A bíróság szerint az intézkedés célja, hogy megszégyenítsék, valamint a barátaik és rokonaik révén nyomást gyakoroljanak azokra, akik elbujdosnak, miután felszólítást kaptak a tartozásaik rendezésére.Az illetékesek szerint az adósok nem tudnak maguk megszabadulni a nevükön lévő összes mobiltelefonszámhoz hozzárendelt megszégyenítő üzenettől, csak úgy, ha befizetik a tartozásukat.Mostanáig tíz ember került fel a bíróság feketelistájára, közülük volt is, aki azonnal hívta a bíróságot, hogy kész kifizetni részletekben a 100 ezer jüan (3,8 millió forint) tartozását. Az adósok többsége magánvállalkozó, aki "elrejtette" vagyonát, hogy elkerülje a fizetést.Nem csupán Kuanjün az egyetlen hely Kínában, ahol problémát jelentenek a nem fizető adósok. A közép-kínai Hupej és Henan tartományok egy-egy városában is a megszégyenítő hangüzenethez hasonló intézkedéseket vezettek be ellenük.Hupej tartomány fővárosában, Vuhanban a múlt pénteken közölte az illetékes bíróság, hogy egy 59 éves nő átplasztikáztatta magát, hogy megússza 25 millió jüanra (csaknem egymilliárd forintra) rúgó tartozása megfizetését. A rendőrök állítólag "megdöbbentek", amikor elkapták a nőt, aki a délkelet-kínai Sencsenbe menekült, miután egy vuhani bíróság az adóssága megfizetésére kötelezte. "Nagyon megdöbbentünk a helyszínen. A nő úgy festett, mintha a harmincas éveiben járna, nem úgy, mint a nálunk lévő fotókon".A nő elismerte, hogy más emberek személyigazolványát használva utazta át az országot vonattal, a plasztikai műtétjeit pedig kölcsönkért bankkártyákkal fedezte.