Londonban is nyomoznak Kevin Spacey ellen zaklatás vádja miatt

Pénteki brit médiaértesülések szerint a londoni rendőrséghez is bejelentés érkezett Kevin Spacey ellen szexuális bűncselekmény vádjával. A Scotland Yard vizsgálatot indított.



A Sky News brit hírtelevízió és a legnagyobb olvasottságú brit tömeglap, a The Sun online kiadásának pénteki beszámolója szerint a kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt a bejelentő - egy most 32 éves férfi - azzal vádolja, hogy 2008-ban Londonban szexuális támadást követett el ellene.



A férfi a The Sunnak elmondta, hogy a kérdéses időpontban Spacey londoni otthonában tartózkodott, ahol elaludt, és arra ébredt, hogy a színész szexuálisan molesztálja.



Az 56 éves Kevin Spacey 2004 és 2015 között a híres londoni Old Vic színház művészeti igazgatója volt, és e tevékenységéért távozásának évében II. Erzsébet királynő tiszteletbeli lovagi címben részesítette.



Spacey akkori kiemelkedő nagy-britanniai megbecsültségét jelezte, hogy a búcsúztatására szervezett nagyszabású rendezvényen világhírességek vettek részt, köztük Jeremy Irons, Sting és Annie Lennox. A londoni gálaműsorba videóüzenettel bekapcsolódott Sam Mendes filmrendező, Bill Clinton volt amerikai elnök és Sir Elton John, a brit rock egyik legünnepeltebb veteránja.



A Scotland Yard pénteken nevek említése nélkül csak annyit közölt, hogy külön parancsnokság alatt működő, elsősorban gyermekek elleni visszaélések és szexuális bűncselekmények felderítésére szakosodott ügyosztálya - a Child Abuse and Sexual Offences Command - vizsgálja a bejelentést, amely november 1-jén érkezett.



Spaceyt először egy színésztársa, Anthony Rapp vádolta meg a múlt hónap végén azzal, hogy szexuálisan zaklatta őt 1986-ban. Rapp saját elmondása szerint 14 éves volt az incidens idején.



Az ügy nyilvánosságra kerülése után Kevin Spacey a Twitter üzenőportálon azt írta, hogy nem emlékszik a Rapp által elmondottakra, de közölte: ha valóban úgy viselkedett, ahogy azt színésztársa leírta, akkor őszinte bocsánatkéréssel tartozik neki elfogadhatatlan ittas viselkedéséért.



Spacey-t azóta a Kártyavár című népszerű sorozat stábjának nyolc jelenlegi és korábbi tagja is megvádolta szexuális zaklatással. Spacey a sorozat főszereplője volt.



A széria hatodik - egyébként is befejezőnek szánt - évadát most forgatják, de a Spaceyt ért vádak miatt a Netflix internetes műsorszolgáltató és a Media Rights Capital produkciós cég a minap felfüggesztette a forgatást.