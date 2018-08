Leszakadt egy autópályahíd Genova közelében, legkevesebb 22-en meghaltak - videók, galéria

Áder János részvéttáviratot küldött az olasz köztársasági elnöknek



Részvéttáviratot küldött kedden



A Köztársasági Elnöki Hivatal által az MTI-hez eljuttatott levél szerint Áder János mély megrendüléssel értesült a tragédiáról, amely számos emberéletet követelt. Az államfő őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki olasz kollégájának és az elhunytak hozzátartozóinak, a sérülteknek pedig mielőbbi felgyógyulást kívánt. Részvéttáviratot küldött kedden Áder János köztársasági elnök Sergio Mattarella olasz államfőnek a Genovánál történt katasztrófa miatt.A Köztársasági Elnöki Hivatal által az MTI-hez eljuttatott levél szerint Áder János mély megrendüléssel értesült a tragédiáról, amely számos emberéletet követelt. Az államfő őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki olasz kollégájának és az elhunytak hozzátartozóinak, a sérülteknek pedig mielőbbi felgyógyulást kívánt.





Az olasz rendőrség is közzétett egy felvételt:

Polizia di Stato on Twitter Violento nubifragio #Genova #crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10 Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova https://t.co/7YJINjFWRX



Az olasz rendőrség is közzétett egy felvételt:

Legkevesebb 22 halottja van a keddi genovai hídomlásnak - közölte délután Edoardo Rixi olasz közlekedésügyi miniszter a tragédia helyszínéről közvetített tévéinterjúban."Elfogadhatatlan, hogy egy ilyen fontos hidat úgy építsenek meg, hogy ilyen omlás történhet". A híd középső szakasz szakadt le" - mondta Rixi a Skyews24 tévének.A balesetnek a legfrissebb közlések szerint a 22 halotton, kívül nyolc sérültje is van.A hatóságok attól tartanak, hogy mind a halottak, mind a sérültek száma tovább növekedhet.Tizenegy halottja van a keddi genovai hídomlásnak - adta hírül az ANSA olasz hírügynökség olasz belügyminisztériumi forrásokra hivatkozva. A tűzoltók szerint mintegy húsz jármű érintett a balesetben.A legfrissebb közlések szerint az A10-es autópálya Morandi nevű hídjának 80 méter hosszú szakasza zuhant 50 méteres mélységbe felhőszakadáskor. A híd egy folyót és ipari területet ível át.Giuseppe Conte olasz miniszterelnök közölte, hogy Genovába utazik. . Elisabetta Trenta védelmi miniszter felajánlotta a hadsereg segítségét a mentésben, amelyben kétszáz tűzoltó vesz részt.Eddig két embert sikerült élve kiszabadítani a romok közül, őket helikopterrel vitték kórházba.Több tucat halottja lehet a Genovában kedden történt balesetnek, amelyben leszakadt az A10-es autópálya egyik hídjának egy része - jelentette az olasz mentőkre hivatkozva az Adnkronos hírügynökség.A Sky TG24 olasz hírtelevízió azt jelentette, hogy a Morandi híd 200 méteres, egy folyó és egy ipari övezet fölött átívelő szakasza omlott le. Az olasz rendőrség a Twitteren azt közölte, hogy hirtelen heves vihar támadt mielőtt az építmény összedőlt.Az olasz közlekedési miniszter, Danino Toninelli hatalmas tragédiának mondta a balesetet. Egy szemtanú a Reuters hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy nyolc vagy kilenc járművet látott a hídon, amikor a baleset történt, amelyet apokaliptikusként írt le.Kétszáz tűzoltó vonult ki a mentéshez. Közlésük szerint félő, hogy gázvezetékek is megsérültek a leomló hídtól.Egyes hírek szerint két áldozatot sikerült élve kimenteni a törmelék alól.Az autópályahíd a francia határ közelében van, üdülőhelyekhez is vezet. A forgalom élénk volt a balesetkor, mivel szerdán munkaszüneti ünnepnap lesz Olaszországban.A Morandi hidat 1967-ben avatták fel. 90 méter magas és 1 kilométer hosszú. Két pillér közti legnagyobb távolsága 200 méter. A hatóságok első feltételezése szerint szerkezeti gyengeség okozhatta a tragédiát.Leszakadt egy viadukt egy olaszországi autópályán Genova közelében - jelentették kedden hírügynökségek a helyi hatóságokra hivatkozva.A Reuters hírügynökség azt írja: áldozatokról egyelőre nincs hír. Az AFP francia hírügynökség jelentése szerint az A10-es autópálya egyik hídjáról van szó. Az A10 a francia határon fekvő Ventimiglával köti össze Genovát.Egy Olaszországban dolgozó újságíró a twittren azt írta, hogy 200 méternyi híd zuhant 90 métert, és legalább 8 autó van a romok alatt.Frissítve:Több tucat halottja van a Genova közelében történt balesetnek, amelyben az A10-es autópálya egyik hídjának egy része leszakadt - jelentette az olasz mentőkre hivatkozva kedden az Adnkronos hírügynökség.