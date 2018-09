Legkevesebb nyolcan meghaltak, amikor hajnalban földrengés volt Japánban - Fotók

Nagy erejű földrengés rázta meg csütörtök hajnalban Japán legészakibb nagy szigetét, Hokkaidót, sA rengés miatt megszakadt a hárommillió hokkaidói háztartás szinte mindegyikének áramellátása, és egy atomerőmű hűtését átmenetileg tartalék generátorokkal kell biztosítani.A helyi idő szerint hajnali 3 óra 8 perckor történt, 6,7-es erősségű földrengés epicentruma Tomakomai városától keletre volt, fészke pedig mintegy 40 kilométeres mélységben - jelentette a japán meteorológiai intézet. Szökőárriasztást nem kellett kiadni. A földmozgás megrázta Hokkaidó prefektúra székhelyét, az 1,9 millió lakosú Szapporót is.A szigeten minden vonatközlekedés leállt, nem jár a szuperexpressz és az összes helyi érdekű vasút. A vasúttársaság közölte, hogy az áramszünet miatt nem tudják frissíteni tájékoztató oldalaikat a közösségi médiában.A vidéki Acuma városban hatalmas földcsuszamlás történt egy hosszú hegygerinc mentén, a hegyoldalban álló számos házat temetve maga alá. A prefektúra kormányzata és a katasztrófaelhárítók arról számoltak be, hogy és Acumában 32 embert eltűntként tartanak számon.A természeti csapás hírére hajnali 6 óra előtt hivatalába érkező Abe Sindzó miniszterelnök újságíróknak azt mondta, hogy kormánya válságközpontot állít fel a mentési és segélyezési munkálatok összehangolására. Szuga Josihide, a kormány főtitkára egy sajtóértekezleten elmondta, hogy eltűnt emberekről és épületek összeomlásáról szóló telefonhívások százait kapták. Szuga azt mondta, hogy az illetékesek mindent megtesznek az esetleges áldozatok felkutatásáért és mentéséért. Hokkaidó kormányzójának kérésére az önvédelmi erők (a hadsereg) 25 ezer katonáját a mentési munkálatokra vezénylik.Az ország nukleáris felügyelő hatósága közölte, hogy a Tomari atomerőmű három reaktorának hálózati áramellátása leállt, a reaktorok és a kiégett fűtőelemek hűtését azonban átmenetileg tartalék generátorokkal biztosítják.Leállították az észak-japán sziget energiaellátásának felét adó széntüzelésű erőművét is - ezt Szeko Hirosige ipari miniszter közölte.A Hokkaido Electric Power (HEP) nevű áramszolgáltató és üzemeltető arról számolt be, hogy minden széntüzelésű erőművüket leállítottak közvetlenül a földrengést követően. Mintegy 2,95 millió ember maradt áram nélkül.Az ipari minisztérium arról is beszámolt, hogy megrongálódott a HEP üzemeltetésében működtetett Tomato-Acuma széntüzelésű erőmű 350 megawatt teljesítményű egyes, illetve 600 megawatt teljesítményű kettes blokkja megsérült. Részletekkel nem szolgált. A HEP arra készül, hogy újraindítja 700 megawatt teljesítményű négyes blokkját, de ennek idejét nem közölte.A japán közlekedési minisztérium közlése szerint a hokkaidói repülőtér (New Chitose Airport) várhatóan egész nap zárva lesz, részben a mennyezet egy részének leszakadása, részben pedig az áramellátás hiánya miatt, s ezért legalább kétszáz belföldi légi járatot törölnek.Japánt az idei nyáron természeti csapások egész sora sújtotta. A hét elején az utóbbi 25 év legpusztítóbb tájfunja, a Dzsebi legalább 11 halálos áldozatot követelt Japán nyugati részén, a legsúlyosabb károk Oszaka prefektúra területén voltak. Előzőleg, a heves esőzések következtében kialakult áradások miatt szombaton mintegy 27 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát az ország középső és északkeleti részén. Júliusban a heves esőzések, majd a szokatlan hőség több mint 200 ember halálát okozták.

Korábban írtuk:

Hajnalban nagy erejű földrengés volt Japánban - Több millió háztartás és egy atomerőmű nem jut áramhoz

Nagy erejű, 6,7-es erősségű földrengés rázta meg Japán északi, Hokkaidó szigetét csütörtök hajnalban, s egy a rengés okozta földcsuszamlás házakra zúdult, megsebesítve és csapdába ejtve több embert.A helyi idő szerint hajnali 3 óra 8 perckor történt földmozgás, amelynek epicentruma az amerikai földtani intézet közlése szerint Szapporótól 68 kilométerre délnyugatra volt, több millió háztartás és egy atomerőmű áramellátását is elvágta.A természeti csapás hírére hajnali 6 óra előtt hivatalába érkező Abe Sindzó miniszterelnök újságíróknak azt mondta, hogy kormánya parancsnoki központot állít fel a mentési és segélyezési munkálatok összehangolására.