Két késeléses támadás Maastrichtban - többen meghaltak, a feltételezett tettest elfogták

Elfogta a holland rendőrség a csütörtök esti maastrichti késeléses támadások feltételezett elkövetőjét, aki meggyilkolt két embert, és hármat megsebesített; a helyi média híradásai szerint a támadó és áldozatai is szíriaiak voltak.



A holland rendőrség péntekre virradóra a Twitteren közölte, hogy elfogott egy embert az incidensekkel összefüggésben.



A rendőrség szerint nincs ok azt feltételezni, hogy a támadásoknak terrorista indítékuk volt.

Hasonlóképpen nyilatkozott erről a brüsszeli uniós csúcstalálkozón tartózkodó holland miniszterelnök, Mark Rutte.



"Szörnyű, ami ott történt. Embereket öltek meg, mások megsebesültek" - mondta.



Csütörtök este, helyi idő szerint kilenc óra körül a német és belga határnál fekvő város Malpertuis negyedében verekedés közben halálra késeltek egy férfit, majd tíz perccel később, onnan néhány száz méterre, Caberg városnegyedben történt még egy késeléses támadás, amelyben meghalt egy nő, és ketten megsebesültek. Később még egy sebesültet találtak egy maastrichti mecsetben.



A rendőrség még vizsgálja az támadások körülményeit. Az elkövető és az áldozatok kilétéről nem közölt semmit.



A helyi média péntekre virradóra közölte, hogy a támadó és áldozatai is feltehetően szíriaiak voltak. Az 1Limburg helyi hírcsatorna úgy tudja, hogy az áldozatok mind ugyanannak a szíriai származású családnak a tagjai.



Korábban írtuk:

Két késeléses támadás történt csütörtök este a hollandiai Maastricht városában, a rendőrség tájékoztatása szerint legalább ketten meghaltak, és többen megsebesültek.



A rendőrség szűkszavú közleménye szerint a két eset egymástól néhány száz méterre történt a német és belga határnál fekvő Maastricht egyik északnyugati lakónegyedében.



A helyi média híradásai szerint a két eset összefügghet egymással, de a rendőrség ezt nem erősítette meg. Más részletek az incidensekről egyelőre nem ismertek.