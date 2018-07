Illegális bevándorlás - Olaszország elutasította az EU ajánlatát

Ha valaki másnak pénzt akarnak adni, tegyék meg. Olaszországnak nem kell alamizsna. Mi a menekültáradatot akarjuk feltartóztatni, mert jelenleg is migránsok százezreit kell ellátnunk. Nem pénzt, hanem megbecsülést követelünk"

"Olaszországnak nem kell alamizsna" - ezekkel a szavakkal utasította el Matteo Salvini olasz belügyminiszter kedden azt az uniós javaslatot, amely szerint Brüsszel fejenként hatezer eurót fizetne a Földközi-tengeren hánykolódó hajókon lévő minden egyes migráns befogadásáért az őket átvevő tagországoknak.A Financial Times brit üzleti napilap értesülései szerint az Európai Bizottság ezt a javaslatot tette, hogy ezáltal enyhítse a nyomást a lap által bevándorlásellenesnek nevezett új olasz kormányon.- hangoztatta Salvini az olasz tűzoltóság római parancsnokságának látogatásakor.Az olasz tárcavezető szerint, aki a civilszervezetek mentőhajói előtt lezárta az országa kikötőit,. Mint mondta, azon van, hogy csökkentsék a migránsok ellátási költségeit.Olaszország jelenleg 180 ezer menedékkérőt lát el. Az olasz belügyminiszter egy korábbi interjújában arról beszélt, hogy Olaszország az elmúlt négy évben 654 ezer migránst fogadott be, s sokan közülük menedékjogot is kaptak.