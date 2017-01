Hazugsággal vádolta a sajtót Donald Trump

A CIA központjába látogató elnök úgy vélte, hogy legalább 1-1,5 millió ember követte figyelemmel a helyszínen a pénteki beiktatást.



"Őszintén szólva, azt hiszem másfélmillióan is lehettek, a tömeg elért a Washington emlékműig. De láttam, hogy a tévében az üres gyepet mutatják, és 250 ezer emberről beszélnek. Ez hazugság" - húzta alá Trump, hozzátéve: a hírcsatornák "nagy árat fognak fizetni becstelenségükért".



Donald Trump - aki Mike Pence alelnökkel együtt tett látogatást a CIA Virginia állambeli Langleyben lévő központjában szombaton - látogatásakor elöljáróban támogatásáról biztosította a CIA munkatársait. Ezt követően hosszasan azt fejtegette, hogy hányan voltak a pénteki beiktatási ünnepségen, miképpen számolt be erről "a tisztességtelen média".



A hírszerzőknek hangsúlyozta, hogy "ezer százalékig mögöttetek állok". Majd hozzátette: "annak oka, hogy éppen ide látogattam először az az, hogy háborúban állok a médiával. A földkerekség legtisztességtelenebb emberei között vannak. Igaz? És valamiképpen azt a benyomást keltették, mintha nekem vitám lenne a hírszerzői közösséggel".



Reince Priebus, a Fehér Ház kabinetfőnöke ugyancsak élesen bírálta a médiát Az amerikai kormányzat "foggal, körömmel" fog harcolni a sajtó ellen a Donald Trump elnököt érő méltánytalan támadások miatt - jelentette ki vasárnap.



"A lényeg nem a tömeg mérete" - mondta a Fox News televíziónak arra utalva, hogy a média szerint kevesebb érdeklődő vett részt Trump beiktatásán, amiért az elnök hazugsággal vádolta meg szombaton a médiát.



"A lényeg a támadás, és az, hogy egy nap alatt megfosszák a törvényességtől az elnököt. Ezt nem tűrjük karba tett kézzel" - jelentette ki Priebus. Foggal, körömmel vissza fogunk vágni minden nap" - tette hozzá.



Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) leköszönő igazgatója azt hangoztatta, hogy "mélységesen szomorú és dühös" Donald Trump elnökre azért, amit látogatásakor mondott. John Brennan szóvivője útján nyilvánosságra hozott közleményében kifejtette: "Donald Trumpnak nagyon szégyellnie kellene magát". Szerinte ugyanis Trump elnök túl sokat beszélt önmagáról és túlságosan is magasztalta magát.



Trump gyors vizitjét egyes elemzők azzal magyarázták, hogy az elnök feladatai között elsőként szerette volna helyreállítani a hírszerzés és közte lévő rossz viszonyt. Érkezésekor Meroe Park, aki az átmenti időszakban irányítja az ügynökséget, rövid köszöntő beszédében hangsúlyozta is: "a CIA viszonya a mindenkori elnökkel alapvető fontosságú a nemzet ereje és biztonsága számára". Válaszában Mike Pence - még mielőtt Trump beszélni kezdett volna - az új adminisztráció teljes támogatásáról biztosította a hírszerzői közösséget.



Theresa May brit kormányfő lesz az első külföldi állami vezető, akit Donald Trump amerikai elnök fogadni fog - jelentette be Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője. A szavai alapján nem derült ki világosan, de a két politikus csütörtökön vagy pénteken találkozik majd Washingtonban.



A szóvivő azt is közölte, hogy Trump január 31-én találkozik majd Enrico Pena Nieto mexikói elnökkel, akivel kereskedelmi, bevándorlási és biztonsági kérdésekről egyeztetnek.



Oroszországnak le kell számolnia azzal az illúzióval, hogy hamarosan megszűnnek az ellene bevezetett nyugati szankciók. Ezt Dmitrij Medvegyev, a kormányázó Egységes Oroszország vasárnap újabb öt évre megválasztott elnöke mondta a párt moszkvai kongresszusán.



Medvegyev annak ellenére nyilatkozott így, hogy Moszkva Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése nyomán az orosz-amerikai kapcsolatok javulását reméli.



"Nyilvánvaló, hogy a szankciók még sokáig fennmaradnak. Nem reménykedhetünk külföldi választásokban" - mondta. "Éppen ezért agrártermelőinknek, akik számára kedvező feltételek jöttek létre, aktívan kell élniük ezzel a helyzettel" - tette hozzá.



Ukrajna politikai és katonai támogatásának folytatására szólította fel Donald Trump beiktatott új amerikai elnököt vasárnap Sztepan Poltorak ukrán védelmi miniszter.



A tárca vezetője az ukrán Szabadság Rádiónak nyilatkozva annak fontosságára hívta fel az Egyesült Államok új elnökének a figyelmét, hogy továbbra is fenn kell tartani az Oroszországgal szembeni szankciókat. Trump nemrég a The Times brit lapnak adott interjújában utalást tett arra, hogy ha Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó a nukleáris fegyverzet jelentős csökkentésére, akkor felül lehet vizsgálni az Oroszország elleni szankciókat.



Republikánus és demokrata párti szenátorok egy csoportja olyan törvényjavaslaton dolgozik, amellyel elejét vennék annak, hogy Trump elnök a kongresszus döntése nélkül feloldjon Oroszország elleni szankciókat. A szenátorok elképzelését John McCain arizonai republikánus és Chuck Schumer New York-i demokrata párti szenátor fejtette ki vasárnap délelőtt egy televíziós vitaműsorban.



Az Egyesült Államok új elnökének fel kell hagynia elődjei Afganisztánnal kapcsolatos politikájával, különben még több amerikai katona meggyilkolásával és az erőszak folytatódásával számolhat a közép-ázsiai országban - figyelmeztettek közleményükben a tálibok.



A szélsőséges iszlamista mozgalom vasárnap nyilvánosságra hozott dokumentuma szerint Donald Trumpnak nem szabad Barack Obama és George W. Bush volt amerikai elnökök példáját követnie, a tálibok szerint ugyanis az Egyesült Államok és NATO-beli szövetségesei kudarcot vallottak a szélsőséges szervezet ellen indított harcukban.