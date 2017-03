Gyanús csomagra bukkantak a Fehér Ház mellett

Gyanús csomag miatt lezárták a washingtoni Fehér Házat és környékét kedden.



A csomagra a Fehér Ház mellett bukkantak. A biztonsági szolgálat ezt követően zárta le az épületkomplexumot és a környékét is.



Hivatalos közlés szerint jelenleg vizsgálják a csomag tartalmát, ezzel kapcsolatban azonban részleteket nem ismertettek.



A Fehér Ház munkatársai és újságírók sem léphetnek be az épületbe, ahol Donald Trump elnök éppen az országos rendőrszakszervezet vezetőivel tárgyalt.



A mostani incidensre azt követően került sor, hogy az elmúlt hetekben többször is behatoltak, illetve próbáltak behatolni a Fehér Ház kertjébe.



A legutóbb a múlt héten egy nő háromszor is próbálkozott, azt megelőzően pedig egy 26 éves fiatalember, késsel a csomagjában mászott át a kerítésen. A biztonsági szolgálat csak negyedórával később vette őrizetbe.