Felfüggesztett börtönre ítéltek egy orosz ellenzéki bloggert

Navalnij bejelentette, hogy fellebbez az ítélet ellen, amit korábban politikailag motiváltnak nevezett, és szerinte arra szolgál, hogy kiszorítsák őt a politikából.



A kirovi törvényszék döntése értelmében Navalnijt öt, Oficerovot pedig négyéves felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve fejenként 500 ezer rubeles (2,5 millió forint) pénzbüntetésre ítélték.



"Nem értünk egyet az ítélettel, amely teljes mértékben megismételte az előző eljárás alapján született határozatot. Fellebbezni fogunk ellene" - jelentette ki Navalnij a bíróságon.



"Nem ismerjük el a döntést, azt vissza fogják vonni, én pedig indulok a választásokon. Már most részt veszek a választási kampányban" - hangsúlyozta az ellenzéki politikus.



Navalnij bejelentette azt is, hogy az orosz alkotmánybíróságon normakontrollt kezdeményez azzal a jogszabállyal szemben, amelynek értelmében felfüggesztett börtönre ítélt személy nem indulhat jelöltként az elnökválasztásokon. "Az orosz alkotmány világosan kimondja, hogy nem indulhat az a személy, aki büntetésvégrehajtási intézetben van. A bíróság döntése értelmében én nem vagyok ilyen helyen, tehát jogom van jelöltként indulni" - vélekedett Navalnij.



Olga Mihajlova, az ellenzéki blogger egyik védője az Interfax orosz hírügynökségnek nyilatkozva a nap folyamán rámutatott, hogy az orosz választási törvények szerint a súlyos bűncselekmény miatt elítélt Navalnij nem indulhat az elnökválasztáson, hacsak a döntést nem vonják vissza. Egyben utalt arra is, hogy az orosz alaptörvény csak a börtönbüntetésüket töltőknek tiltja, hogy jelöltként indulhassanak a választásokon, így szerinte nyitott kérdésnek számít a felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek esete. Mihajlova úgy véli, hogy ezen a ponton egymásba ütközik az orosz választási törvény és az alkotmány.



Vagyim Kobzev, az ellenzéki blogger másik védője szerint a kirovi törvényszék döntése sérti a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) 2016 februárjában hozott ítéletét, amelyet nem hajtottak végre. Hozzátette: az Európa Tanács miniszteri bizottságának reagálására számítanak, illetve arra, hogy visszavonják a döntést.



Az orosz legfelsőbb bíróság tavaly novemberben perújrafelvételt rendelt el a nem jogerősen elítélt Navalnij és Oficerov ügyében. Navalnij, aki Vlagyimir Putyin orosz államfő éles bírálójának számít, ezután bejelentette, hogy indul a 2018-as orosz elnökválasztáson.



A vád szerint Navalnij és vádlott-társa 2009-ben több mint félmillió dollár - 10 ezer köbméter fa ára - elsikkasztásával megkárosította a Kirovlesz állami fafeldolgozó céget.



Az orosz legfelsőbb bíróság tavaly novemberben felfüggesztette a kirovi bíróság korábbi - szintén elmarasztaló - ítéletét, és újabb körülmények felmerülésére való tekintettel új eljárásra kötelezte a testületet. A legfelsőbb bíróság az EJEB 2016 februárjában hozott ítéletével összefüggésben foglalkozott Navalnij ügyével. Az EJEB szerint az orosz hatóságok 2013-ban önkényesen ítélték el Navalnijt és Oficerovot, és félő, hogy az ügy politikai indíttatású volt.