Fehér port küldtek Harry hercegnek és menyasszonyának

Fehér port tartalmazó levelet küldtek Harry hercegnek és menyasszonyának, Meghan Markle-nek - adta hírül csütörtökön a The Guardian brit napilap.



A Scotland Yard nyomozást indított, hogy megállapítsa, vajon ugyanaz a személy áll-e a levél mögött, aki hasonló csomagot küldött a brit parlamentbe február közepén.



A Harry hercegéknek címzett levél a St. James-palotába, az ifjú herceg londoni rezidenciájára érkezett. A benne talált anyagról szakértői vizsgálat kiderítette, hogy ártalmatlan.



A levelet rövid idővel az után kapta a palota, hogy a brit parlament egyik irodájában hasonló tartalmú csomagra bukkantak. Mivel a törvényhozás épülete ülésezési szünet miatt szinte üres volt, nem rendeltek el riadót.



A herceget és kedvesét értesítették a gyanús küldeményről - közölte a The Evening Standard brit lap.



A lépfene kórokozójából por formájában halálos fegyvert lehet készíteni. Ám gyakran fordul elő, hogy ártalmatlannak bizonyuló fehér por küldésével riogatnak neves személyeket.



Február közepén Donald Trump amerikai elnök menyét elővigyázatosságból kórházba vitték, miután New York-i lakásába szintén fehér port tartalmazó csomagot kézbesítettek. Vanessa Trump, az amerikai elnök legidősebb fiának, ifjabb Donald Trumpnak a felesége ki is nyitotta a csomagot, de sem ő, sem a ház más lakói nem betegedtek meg.