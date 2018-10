Egy hónapos ultimátumot kapott a spanyol kormányfő a katalán elnöktől

Egy hónapos ultimátumot kapott Pedro Sánchez spanyol kormányfő Quim Torra katalán elnöktől kedden, hogy konkrét javaslattal álljon elő a katalán "önrendelkezés gyakorlásával" kapcsolatban. A spanyol kormányszóvivő elutasította az ultimátumot.



"Ha november előtt nincs javaslat az önrendelkezés gyakorlására, a (katalán) függetlenségi pártok nem tudnak garantálni semmiféle stabilitást a kongresszusban" - fogalmazott a függetlenségi politikus arra utalva, hogy az országos törvényhozásban a szocialista kormány kisebbségben van, és a jövő évi költségvetési-tervezet benyújtására készül.



Quim Torra a barcelonai parlament ülésén elmondta: levélben szorgalmaz mielőbbi találkozót a spanyol miniszterelnökkel, azonban a párbeszédet nem tartja elegendőnek konkrét javaslat nélkül.



"Katalónia türelme nem végtelen" - jegyezte meg.



Isabel Celaá spanyol kormányszóvivő rendkívüli sajtótájékoztatón reagált. Szavai szerint a katalán elnöknek nem kell novemberig várnia a válaszra, amely így szól: autonómia igen, függetlenség nem.



Hozzátette, hogy a spanyol kormány nem fogad el ultimátumot, és folytatja a párbeszéd útját.



A katalán elnök parlamenti felszólalásában elhatárolódott attól, hogy előző nap, az alkotmányellenesnek nyilvánított függetlenségi referendum évfordulóján tüntetők csoportjai összetűzésbe keveredtek a katalán rendőrökkel több helyszínen is. Megpróbáltak behatolni a barcelonai parlament épületébe, áttörve a bejáratot védő kordont is.



Quim Torra "elszigetelt tetteknek" nevezte a történteket, és hangsúlyozta, hogy "nem ez a függetlenség útja".



A független katalán köztársaság azonnali megteremtését szorgalmazó Köztársaság Védelméért Bizottságok (CDR) elnevezésű radikális szervezet több rendezvényen is feltűnt hétfőn, ahol bírálták a katalán kormányt és követelték Quim Torra lemondását.



"A nép parancsol, a kormány engedelmeskedik" - visszhangozták például egyik az eseményen, ahol a katalán elnök felszólalt.



A politikus biztató szavakat intézett hozzájuk, megköszönve nekik a nyomásgyakorló akciókat, amelyet azonban a legtöbb spanyol és katalán parlamenti párt erőszakra biztatásként értékelt.



Pedro Sánchez miniszterelnök Twitter-üzenetben reagált kedden, hangsúlyozva a katalán elnök felelősségét a politikai rendezésben, amelyet kockáztat, ha szélsőségeseket biztat "ostromra" az intézmények ellen. "Nem az erőszak az út" - hangsúlyozta.