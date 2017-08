Dél-koreai elnök: Szöul beleegyezése nélkül nem lehet katonai akció

A Koreai-félszigeten csak Szöul dönthet katonai akcióról, más pedig nem határozhat ilyesmiről Dél-Korea hozzájárulása nélkül - hangsúlyoztatelevízióban közvetített beszédében, amelyet országának az 1910 és 1945 közötti japán uralom alól történt felszabadításának 72. évfordulója alkalmából mondott.A dél-koreai kormány minden tőle telhetőt megtesz, hogy minden eszközzel elejét vegye egy háborúnak - ígérte.Mun Dzse In ugyanakkor arra sürgette országa északi szomszédját, hogy térjen vissza a tárgyalósztalhoz. Hangsúlyozta: a Phenjan elleni büntetőintézkedések egyedüli célja, hogy párbeszédre bírják a kommunista állam vezetését.Az észak-koreai kormányhoz fordulva Mun Dzse In kiemelte: nemzetközi együttműködés és együttélés hiányában a gazdasági fejlődés lehetetlen. Úgy fogalmazott, hogy sötét jövő és nemzetközi izoláció várja Phenjant, amennyiben nem tér le eddigi útjáról.A dél-koreai vezető szerint Phenjan nukleáris programjának befagyasztása jelenthetné az észak-koreai válság megoldásának kezdetét.Mun Dzse In leszögezte: a rendezés csakis békés eszközökkel érhető el. Hozzátette: a szöuli és a washingtoni vezetés e tekintetben ugyanazon az állásponton van.Észak-Korea és az Egyesült Államok ugyanakkor a múlt hét óta egymást fenyegeti katonai akcióval. Phenjan ugyanis akkor jelentette be, hogy fontolgatja négy ballisztikusrakéta indítását az Egyesült Államok külbirtokának számító Guam irányába.Kedden pedig Kim Dzsong Un észak-koreai vezető úgy fogalmazott, hogy még egy ideig figyelemmel kíséri az Egyesült Államok cselekedeteit, mielőtt döntést hozna az ügyben.