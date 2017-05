Brexit: Sokba fog kerülni a válás a briteknek

A Brexit-tárgyalásokért felelős brit miniszter szerint Nagy-Britannia biztosan nem fizet százmilliárd eurót az Európai Uniónak.A Financial Times szerdán közölte: számításai szerint az Európai Unió akár százmilliárd euró egyszeri bruttó befizetési igényt is benyújthat Nagy-Britanniának a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló megállapodás fejében.A londoni gazdasági napilap értesülései szerintA nettó befizetési igény a 100 milliárd eurós bruttó összegnél nyilván kisebb lesz, de így is jóval magasabbnak ígérkezik az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker által korábban felvetett 60 milliárd eurónál - áll a Financial Times szerdai cikkében. David Davis , a kilépési tárgyalások irányítására létrehozott brit minisztérium vezetője azonban az ITV brit kereskedelmi televíziónak nyilatkozva szerdán kijelentette:. Davis szerint London annyit fizet majd, amennyire jogilag kötelezhető, és "nem annyit, amennyit az Európai Bizottság akar".A Brexit-ügyi miniszter szerint a brit kormány komolyan veszi jogosultságait és kötelezettségeit, de egyelőre "semmiféle számot nem látott" az EU részéről. Davis "keménykedéssel" vádolta az Európai Unió illetékeseit.A brit sajtóban korábban is jelentek meg számítások arról, hogy a kilépési végszámlán mekkora követelés állhat majd az EU részéről, de az eddig nyilvánosságra került lehetséges legmagasabb összegek sem haladták meg a 70 milliárd eurót.