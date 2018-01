Börtönbüntetésre ítéltek egy kormánykritikus újságírót Azerbajdzsánban

Afgan Mukhtarlit hatósági személlyel szembeni erőszakkal, tiltott határátlépéssel és csempészettel vádolták. Az ellenzéki újságíró ártatlannak vallotta magát, védője pedig bejelentette, hogy megfellebbezik az ítéletet.



"(Mukhtarli) a legújabb áldozata a megfélemlítéssel dolgozó azerbajdzsáni elnyomó rendszernek, amely mindenkit megbüntet, aki bírálni merészeli a kormányt" - hangsúlyozta Levan Asatiani, az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet aktivistája. "A mai ítélet sötét árnyékot vet nemcsak a koholt vádakkal előhozakodó azeri hatóságokra, de a georgiai hatóságokra is, amelyek még illegális elhurcolását sem voltak képesek megakadályozni" - tette hozzá a jogvédő, követelve Mukhtarli azonnali és feltétlen szabadlábra helyezését.



Jogvédők szerint az újságírót valójában azért börtönzik be, mert az azeri hadseregen belüli korrupcióról és az országot 2003 óta vaskézzel irányító államfő, Ilham Aliyev családjának kétes üzleteiről számolt be.



Az ellenzéki újságíró a hatóságoktól való félelmében családjával 2015-ben az Azerbajdzsánnal szomszédos Georgiába menekült. Felesége, Leyla Mustafayeva szerint férjét 2017 májusában elrabolták, és Azerbajdzsánba vitték. Mustafayeva azzal vádolja a georgiai hatóságokat, hogy közük volt a történtekhez.



Mukhtarli azt állította, hogy elrablói összeverték, és 10 ezer eurót (több mint 3 millió forint) rejtettek el nála, amelynek csempészésével később megvádolták.



A nemzetközi nem kormányzati szervezetek gyakran bírálják Azerbajdzsánt amiatt, hogy a hatóságok fellépnek a sajtó szabadsága ellen, és elfojtják a kritikus hangokat.