Bin Laden volt testőre: a német rendőrök egyszerűen elraboltak

Hajnali háromkor megfogtak, és elvittek. Mondtam a rendőröknek, hogy ez nem így megy, a bíróság megtiltotta, hogy kiutasítsanak. Erre azt válaszolták, hogy egészen magas helyről jött az utasítás, és nem tehetek ellene semmit"

Aztán felraktak egy magángépre, és egyszerűen elrepítettek. Sose gondoltam volna, hogy ez egy Németországhoz hasonló jogállamban megeshet"

Ügyvédjén keresztül interjút adott a Bild című német tömeglapnak Tuniszból a Németországból a múlt héten kitoloncolt Sami A., aki a kedden megjelent lapszámban azt állítja: ami vele történt, az emberrablás.- áll a férfi nyilatkozatában. Azt állítja, azt sem engedték meg, hogy kapcsolatba lépjen az ügyvédjével vagy a családjával.Sami A. 2005 óta élt családjával együtt Bochumban. A német hatóságok terrorszervezetben eltöltött múltja miatt potenciális fenyegetésként tartották számon, rendszeresen jelentkeznie kellett a rendőrségen. Az egyik ilyen alkalommal vették őrizetbe június végén, és került kiutasítási őrizetbe. A férfi a hatóságok szerint Oszama bin Ladennek, az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet vezetőjének testőre volt.A férfi kitoloncolása miatt hatalmas botrány alakult ki Németországban, mert kiderült, hogy a bíróság előző nap, csütörtökön határozott arról, hogy a terrorista fenyegetésnek tekintett Sami A.-t nem szabad visszaküldeni Tunéziába, mert nincs rá garancia, hogy ott nem fenyegeti kínzás. Viszont erről a kitoloncolást végző hatóságokat péntek reggel értesítették faxon, amikor a férfi gépe már rég felszállt. A gelsenkircheni bíróság emiatt megállapította, hogy a kitoloncolás jogellenes volt, és súlyosan sérti a jogállamiság alapelveit.A férfi a Bildnek azt is nehezményezte, hogy a rendőrök meztelenre vetkőztették, holott közölte velük, hogy muszlim vallása miatt nem szeretne előttük meztelenül mutatkozni.- tudatta a német lappal a férfi, aki nem ismeri el al-kaidás múltját. Azt állítja, a kérdéses időben vallási tanulmányokat folytatott Karacsiban, Pakisztánban."Sosem voltam bin Laden testőre. Ez totális kitaláció" - állítja Sami A., aki egyúttal azt hangoztatja, soha nem is járt Afganisztánban. Kitoloncolása szerinte "színtiszta rasszizmus".Ügyvédjén keresztül a férfi tudatta, hogy érkezése után kihallgatták, beszélhetett a testvérével és az ügyvédjével is, és egyelőre nem kínozták meg, de tart attól, hogy megkínozhatják. Sami A. hangsúlyozza: szeretne újra együtt lenni a családjával Németországban, ahol 11 évet töltött, a hatóságok naponta ellenőrizték, és nincs semmi, amivel megvádolhatnák.A gelsenkircheni bíróság egyébként valóban elrendelte, hogy a kitoloncolás jogellenessége miatt a férfit vissza kell vinni Németországba, de ennek a tunéziai hatóságok nem kötelesek eleget tenni.