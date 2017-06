Belehalt sérüléseibe a virginiai lövöldöző, aki meglőtt egy képviselőt

A lövöldözés egy republikánus kongresszusi csoport reggeli baseball-edzésén zajlott le Alexandria városban, Washington közelében. Egy férfi puskával adott le lövéseket a sportoló képviselőkre, az edzésen jelen levő biztonsági őrök viszonozták a tüzet. A rendőrség őrizetbe vette a lövöldözőt.



Az alexandriai rendőrség közlése szerint a lövöldöző férfi James T. Hodgkinson, az Illinois szövetségi államban lévő Belleville lakója volt. 2006-ban testi sértés és egy gépkocsi megrongálása miatt vádat emeltek ellene, de aztán a vádat ejtették.



Korábban:

Több lövést adtak le Steve Scalise amerikai képviselőre Virginia államban szerdán, a képviselő megsebesült - jelentette az amerikai média.



Az elkövetőről és a lövöldözés lehetséges motívumairól a rendőrség egyelőre nem nyilatkozott.



A legfrissebb jelentések szerint a lövöldözésben Scalise képviselő mellett még négy embert ért lövés, két rendőrt, és kongresszusi politikusok mellett dolgozó két munkatársat. Egyikük sérülése sem életveszélyes. Szemtanúk szerint az elkövető gyors egymásutánban adott le több lövést, szinte vaktában lövöldözött a sportoló politikusokra.



A louisianai Steve Scalise a kongresszus egyik legmagasabb rangú republikánus képviselője: a párt alsóházi hierarchiájának harmadik helyét, a frakció fegyelmi és szervezési ügyeiért felelős "whip" pozícióját tölti be.



Donald Trump elnök közölte: tudomása van az incidensről, és az alelnökkel együtt szoros figyelemmel követi a fejleményeket. Trump a Twitteren igaz barátnak és hazafinak nevezte Steve Scalise-t.



Michael Brown, az alexandriai rendőrség vezetője újságíróknak elmondta: "a helyzet stabil, pillanatnyilag semmiféle veszély nincs, az esetet lezártnak tekintik és a vizsgálatot megindították".



A nyomozásba bekapcsolódott a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is.



A republikánusokhöz közel, egy másik sportpályán demokrata párti törvényhozók tartották edzésüket, valamennyien hallották a lövéseket, s azonnal abba is hagyták az edzést. A politikusok egyébként a hétvégén tartandó jótékonysági baseball-meccsre készültek.



A kongresszus politikusai - demokraták és republikánusok egyaránt - Twitter-bejegyzésekben és rövid televíziós interjúkban reagálnak a történtekre. A CBS televíziónak nyilatkozó Rand Paul, kentuckyi szenátor szerint lehetett az incidensnek politikai motívuma, hiszen csakis republikánus politikusokat ért a támadás. Jeff Flake arizonai szenátor a CNN hírtelevízió munkatársának a sportpályán nyilatkozva kaotikusnak írta le a helyzetet, mint mondta a politikusok egy része a földre vetette magát, mások Scalise felé rohantak.



Washingtonban a Capitolium környékén megszigorították a biztonsági intézkedéseket, megsokszorozták a rendőri jelenlétet. A kongresszusban szerdán valamennyi szavazást és meghallgatást elhalasztották, Donald Trump elnök programjait átszervezik. Az elnök várhatóan beszédet mond. A first lady, Melania Trump Twitter-üzenetben mondott köszönetet a rendőrségnek és a mentőknek a gyors intézkedésekért.