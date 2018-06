Babis: ha Berlin és Bécs lezárja határait, Prága követni fogja példájukat

Amennyiben Németország és Ausztria a migráció ellenőrzése érdekében határellenőrzéseket vezetne be, Csehország követni fogja példájukat - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök újságíróknak az ország biztonsági tanácsának ülése előtt.



A kormányfő nyilatkozata szerint a biztonsági tanács ülésén azt szeretné megtudni az illetékesektől, milyen mértékben van Csehország felkészülve egy ilyen helyzetre. A cseh határ ellenőrzését a rendőröknek, vámosoknak, esetleg a katonáknak kellene biztosítaniuk. A miniszterelnök bízik abban, hogy erre végül is nem lesz szükség. A biztonsági tanács ülése időközben már befejeződött, de annak tartalmáról, illetve a tanácskozás eredményéről semmiféle közleményt nem adtak ki.



A probléma Babis szerint a németországi belpolitikai helyzet, konkrétan a migrációs probléma megoldásáról szóló, Angela Merkel kancellár (CDU) és Horst Seehofer belügyminiszter (CSU) között kialakult vita következménye.



A cseh kormányfő megjegyezte: Sebastian Kurz osztrák kancellár csütörtökön Budapesten a visegrádi országok miniszterelnökeivel megtartott találkozón jelezte, hogy amennyiben Németország elkezdi a migránsok visszaküldését határairól, Ausztria is hasonlóan fog eljárni. Erre a helyzetre Csehországnak reagálnia kellene és meg kellene védenie határait.



"Ugyanolyan intézkedéseket vezetünk be, ellenőrizni fogjuk a határátkelőket és a határokat" - hangsúlyozta Babis.



Emlékeztetett: Csehország azt szeretné, ha Európa a kontinensen kívül hozna létre gyűjtőtáborokat a menekültek számára. Az Európai Unió déli államait, amelyekre a legnagyobb migrációs nyomás nehezedik, a többi tagállamnak segítenie kellene.



Csehországot eddig a migrációs probléma gyakorlatilag nem érintette. A migrációs útvonalak elkerülik az országot, és a migránsok nem mutattak érdeklődést a Csehországban való letelepedés iránt.