Az ukrán oktatási törvény módosítása ellen a Fidesz és az ellenzék is tiltakozik

A diplomácia csődje



A kárpátaljai magyar kisebbség anyanyelven történő oktatását ellehetetlenítő ukrán oktatási törvény ellen tiltakozott az MSZP, a DK, az LMP, az Együtt, a Párbeszéd, a Magyar Liberális Párt, a Momentum Mozgalom és a Modern Magyarország Mozgalom Budapesten, a Kossuth téren. A rendezvény szónokai elítélték az ukrajnai kisebbségeket sújtó, a napokban elfogadott törvényeket. Hangsúlyozták, hogy azok ellentétesek Ukrajna uniós közeledésének szándékával, és szolidaritásukat fejezték ki a jogsértést elszenvedőkkel. A demonstráción mintegy száz ember vett részt. A Jobbik szerint Orbán Viktor miniszterelnöknek kellene nemzetközi fórumok elé vinnie a kárpátaljai magyarság anyanyelvi oktatásának ügyét. Szávay István jobbikos országgyűlési képviselő sajtótájékoztatóján azt mondta, Orbán Viktor hétéves kormányzása során egyszer sem vitte a magyar kisebbségek ügyét nemzetközi fórumok elé. Feltette a kérdést Szijjártó Péter külügyminiszternek: mit tett a magyar diplomácia a kárpátaljai magyar kisebbségért az elmúlt fél évben, mit tett a törvény elfogadása óta eltelt csaknem egy hétben, és mit kíván tenni ezután. Ami eddig történt, az ugyanis véleménye szerint a "magyar diplomácia totális csődje".

A szakértő hangsúlyozta: az ukrán alkotmánnyal, jogszabályokkal, illetve Ukrajna által ratifikált nemzetközi egyezményekkel is ellentétes az ukrán oktatási törvény módosítása, amely ellehetetleníti a nemzetiségek anyanyelvű oktatását.

A módosított ukrán oktatási törvény az országban élő kisebbségek jogfosztását jelenti, ezzel Ukrajna megsértette az Európai Unióval kötött, néhány napja hatályba lépett társulási megállapodás alapelveit - közölte Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, hangsúlyozva, ezért az uniónak is haladéktalanul a kijevi vezetéshez kell fordulnia.A közleményben, amelyet a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága juttatott el vasárnap az MTI-hez, Szili Katalin hangsúlyozta: az ukrán törvényhozás az alapvető emberi jogokat sértő lépést tett, amikor elfogadta azt az oktatási törvényt, amely megfosztja az ország területén élő nemzeti kisebbségek tagjait az oktatás nyelve szabad megválasztásának jogától, az anyanyelven tanulás lehetőségétől. Ez az intézkedés csaknem száz oktatási intézményt érint - fűzte hozzá.Szili Katalin kiemelte: a jog az anyanyelven történő oktatáshoz az identitás megőrzésének legalapvetőbb eszköze. Azzal, hogy Ukrajna 2014-ben aláírta az EU-val a társulási megállapodást, amely ez év szeptember 1-én hatályba is lépett, egyben vállalta a közös értékek tiszteletben tartását, különösen a demokrácia, az emberi jogok, a jogállamiság területén - írta a miniszterelnöki megbízott, volt házelnök. Álláspontja szerint a módosított oktatási törvény elfogadásával Ukrajna máris megsértette az Európai Unióval kötött társulási megállapodásban rögzített alapelveket, ezért az unió illetékes szerveinek is haladéktalanul meg kell tenniük a szükséges lépéseket az ukrán vezetésnél.Ha Petro Porosenko ukrán elnök aláírja a héten elfogadott ukrán oktatási törvényt, a jogszabály életbe lép, de ennek következményei lehetnek, mivel nemzetközi egyezményeket is sért - mondta Ferenc Viktória, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatója az M1 aktuális csatornán vasárnap.A kutató azt mondta: a diplomáciában nagyon sok lépés történt szeptember 5-e, a törvény elfogadása óta, továbbá a kárpátaljai magyarság szervezetei kezdeményezhetik a törvény felülvizsgálatát. Ferenc Viktória hozzátette, a világon több példa bizonyítja, hogy egynyelvűség a következménye annak az oktatási modellnek, amely kezdetben engedi a kisebbségi nyelv használatát, majd rátér a többségi nyelv egyoldalú oktatására. A módosított ukrán oktatási törvény csak az elemi iskolában (1-4. osztály) engedélyezi, hogy valamennyi tantárgyat anyanyelven tanítsanak a nemzetiségi kisebbségeknek. Az általános iskola esetében (5-9. osztály) a jogszabály előírja a fokozatos áttérést a tantárgyak többségének ukrán nyelvű oktatására, a középiskolai és a felsőoktatás nyelve pedig az ukrán. A kárpátaljai magyar szervezetek elsőként Petro Porosenko elnökhöz fordultak, hogy ne írja alá a törvényt.

Szijjártó berendelte a  minisztériumba az ukrán nagykövetet

Szijjártó Péter berendelte a Külgazdasági és Külügyminisztériumba (KKM) Ukrajna Budapestre akkreditált nagykövetét hétfőre, mert személyesen is tájékoztatni kívánja, hogy "szégyennek és gyalázatnak" tartja az ukrán oktatási törvény módosítását. Közölte: a külgazdasági és külügyminiszter utasításba adta, hogy a magyar diplomácia semmilyen nemzetközi szervezetben nem támogathat egyetlen ukrán kezdeményezést sem, és Magyarország nem támogat semmilyen, Ukrajna számára fontos döntést. Az ENSZ, az EBESZ és az Európai Unió minden fórumán felveti Magyarország az ukrán törvénymódosítás ügyét, és meggátolja az Ukrajna számára fontos ügyek magvalósítását - jelezte. A szóvivő hangsúlyozta: az intézkedések fő oka az oktatási törvény módosítása, amely ellehetetleníti a nemzetiségek anyanyelvű oktatását.