Az osztrák kancellár uniós határőröket küldene Afrikába

Kurz az interjúban kiemelte, hogy egy a Frontexnek adandó új politikai felhatalmazás lehetővé tenné az uniós határvédelmi ügynökségnek, hogy "a helyi kormányok engedélyével harmadik államok területén működhessen". Kurz egyben a Frontex gyorsabb bővítését sürgette. Úgy fogalmazott, hogy a 2027-es céldátum 10 ezer Frontex alkalmazott foglalkoztatására "túl késő" lenne.



Mint mondta, ennek jóval gyorsabban meg kell történnie, ha a jövőben meg akarjuk akadályozni az illegális bevándorlást. Hangsúlyozta, hogy a Frontexnek ezen felül világos politikai felhatalmazásra is szüksége van, amely lehetővé teszi dolgozóinak, hogy hatékonyan felléphessenek az illegális migránsokkal szemben.



"Az illegális bevándorlókat az uniós külhatárokon kell megállítaniuk, ellátniuk, és ideális esetben haladéktalanul visszaküldeniük hazájukba vagy egy tranzitállamba" - mondta Kurz a német újságnak. A 31 éves kancellár újfent amellett foglalt állást, hogy a menekültek EU-tagállamok közötti elosztásáról szóló vitát "végre" be kell fejezni, mert nincs realitása annak, hogy egyezség születne a kérdésben.



"Nem látom, hogy Ausztria hozzájárulását adná menekültkvótákhoz, különösen, ha ezek nem veszik figyelembe a korábbi évek bevándorlását" - jelentette ki Kurz. A kormányfő ugyanakkor utalást tett arra, hogy korábbi követelései ellenére meg tudna békélni egy nagyobb uniós költségvetéssel. Az uniós büdzsébe nettóbefizető Ausztria kancellárja hónapokon át követelte, hogy Nagy-Britannia uniós kilépése (Brexit) miatt az Európai Unió költségvetésének is karcsúbbá kell válnia, s az osztrák hozzájárulásoknak sem szabadna növekedniük.



"Ausztria a többi nettóbefizető állammal, Hollandiával, Dániával, Svédországgal és Finnországgal azért száll síkra, hogy az uniós költségvetési hozzájárulás ne haladja meg a jelenlegi 1 százalékos keretet" - hangsúlyozta az osztrák kormányfő. Hozzáfűzte: a Brexit és a 2021-2027-es időszakra vonatkozó uniós költségvetési tervezet körüli vita jó indok arra, hogy az EU kiadásait kritikus szemmel felülvizsgálják tekintettel az adópénzek gondos felhasználására. A júliusban kezdődő osztrák soros uniós elnökségről szólva Kurz kiemelte: országa erőfeszítéseket fog tenni az Európai Unión belüli feszültségek leépítésére, s hidakat akar építeni kelet és délkelet felé.



"Az uniós külhatárok védelmére, a belbiztonságra, valamint a terrorizmus és radikalizálódás elleni küzdelemre helyezzük a hangsúlyt" - húzta alá Kurz. Az osztrák kancellár interjújában bírálta az európaiak számára "kiszámíthatatlanná vált" amerikai külpolitikát is. Kiemelte: az EU-nak éppen ezért még egységesebben kell fellépnie. Kurz emellett "sajnálatos hibának" nevezte az Egyesült Államok kilépését az Irán nukleáris programjáról szóló többhatalmi megállapodásból. "Mi európaiak a következő hetekben mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megmentsük az atomalkut míg Irán is tartja magát ahhoz" - emelte ki Kurz.